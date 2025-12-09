María Corina Machado “está intentando llegar a Oslo” para recibir el Nobel de la Paz, afirma su hermana

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado gesticula durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la toma de posesión presidencial, en Caracas, el 9 de enero de 2025. Foto: Juan BARRETO / AFP
La opositora venezolana “está intentando llegar a Oslo” para recibir mañana el , afirmó este martes su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

Según la hermana, que ya está en la capital noruega, el deseo de Machado es “estar aquí con nosotros” y por eso la están esperando “con fe de que va a llegar muy pronto”.

“Su deseo es estar acá y recoger el premio. Es lo que te puedo decir en este momento. No sé más nada”, agregó la hermana, quien dijo no tener información de si la dirigente opositora ya salió de Venezuela.

María Corina Machado este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 hora local (12.00 GMT), la víspera de recibir el premio de la Paz, pero su comparecencia ha sido aplazada.

Así lo informó esa institución, que no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que comunicará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en una conversación telefónica que viajará a la capital noruega, pero hasta el momento su paradero es desconocido.

La líder opositora venezolana María Corina Machado gesticula mientras se dirige a sus partidarios durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial en Caracas el 9 de enero de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
La líder opositora venezolana María Corina Machado gesticula mientras se dirige a sus partidarios durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial en Caracas el 9 de enero de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
/ PEDRO MATTEY

En Oslo ya se encuentran su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija, Ana Corina Sosa, que estará acompañada en la ceremonia por sus dos hermanos.

“Estamos acá por ella, para ella y con toda la convicción de que lo va a lograr y de que va a estar acá y va a recoger el premio”, agregó su hermana.

Sobre una posible operación internacional para que Machado pueda salir de Venezuela, su hermana señaló: “Nosotros no tenemos detalles de ninguna especificidad de cómo va a ser el proceso de llegar acá. Lo que sabemos es que está ocurriendo”.

Varios países de América registraron este sábado 6 de diciembre manifestaciones en las que reclamaron “libertad” en Venezuela, con un pedido que quiere transformar el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora María Corina Machado en un "megáfono global" que dé voz a la “lucha de los venezolanos por la democracia”. (EFE)

