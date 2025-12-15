Fotografía tomada el 09/01/2025, de la líder opositora venezolana Corina Machado. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Fotografía tomada el 09/01/2025, de la líder opositora venezolana Corina Machado. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIERREZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Machado felicita a Kast y cuenta con él para garantizar la democracia en Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Machado felicita a Kast y cuenta con él para garantizar la democracia en Venezuela

Machado felicita a Kast y cuenta con él para garantizar la democracia en Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, , felicitó este lunes a por su victoria en las elecciones de Chile y dijo estar segura de que contará con su apoyo para “garantizar la transición ordenada a la democracia en Venezuela”.

“Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la , para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”, dijo en X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Meloni felicita a su amigo Kast por su “gran éxito” en las elecciones chilenas

Machado expresó al su “cariño y respeto” por “una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”.

Al mandatario electo le mandó en concreto sus felicitaciones por la confianza que ha recibido: “En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno”, añadió.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast (derecha), del Partido Republicano, y su esposa María Pía Adriásola (izquierda) ondean banderas nacionales mientras celebran los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. Los votantes chilenos eligieron a José Antonio Kast, el presidente más derechista en 35 años de democracia, con un contundente 58 % de los votos, y su rival Jeannette Jara reconoció su derrota, según los resultados oficiales del 14 de diciembre de 2025. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP)
El candidato presidencial chileno José Antonio Kast (derecha), del Partido Republicano, y su esposa María Pía Adriásola (izquierda) ondean banderas nacionales mientras celebran los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. Los votantes chilenos eligieron a José Antonio Kast, el presidente más derechista en 35 años de democracia, con un contundente 58 % de los votos, y su rival Jeannette Jara reconoció su derrota, según los resultados oficiales del 14 de diciembre de 2025. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP)
/ EITAN ABRAMOVICH

Según los datos preliminares del (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos, frente al 41,82 % de la izquierdista Jeannette Jara (41,82 %), exministra del presidente saliente, Gabriel Boric.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno del país a la democracia.

Chile define en el balotaje de este domingo 14 de diciembre su próximo presidente con el ultraderechista José Antonio Kast como amplio favorito frente a la izquierdista Jeannette Jara, tras una campaña marcada por el temor a la delincuencia y el alza de la migración irregular. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC