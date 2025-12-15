Machado felicita a Kast y cuenta con él para garantizar la democracia en Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, felicitó este lunes a José Antonio Kast por su victoria en las elecciones de Chile y dijo estar segura de que contará con su apoyo para “garantizar la transición ordenada a la democracia en Venezuela”.

“Sabemos que contaremos con su apoyo para asegurar la transición ordenada a la democracia en Venezuela, para la reconstrucción de nuestro país y para consolidar un hemisferio seguro, próspero y libre”, dijo en X.

Machado expresó al pueblo de Chile su “cariño y respeto” por “una extraordinaria jornada electoral, ejemplo para muchas naciones de América Latina y el mundo”.

Al mandatario electo le mandó en concreto sus felicitaciones por la confianza que ha recibido: “En nombre de los venezolanos, le deseo muchísimo éxito en su gobierno”, añadió.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast (derecha), del Partido Republicano, y su esposa María Pía Adriásola (izquierda) ondean banderas nacionales mientras celebran los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025. Los votantes chilenos eligieron a José Antonio Kast, el presidente más derechista en 35 años de democracia, con un contundente 58 % de los votos, y su rival Jeannette Jara reconoció su derrota, según los resultados oficiales del 14 de diciembre de 2025. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP) / EITAN ABRAMOVICH

Según los datos preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos, frente al 41,82 % de la izquierdista Jeannette Jara (41,82 %), exministra del presidente saliente, Gabriel Boric.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno del país a la democracia.