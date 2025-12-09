Instituto Nobel anuncia que se pospone conferencia de prensa con María Corina Machado en Oslo

La conferencia de prensa este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue pospuesta, pero debería realizarse durante la jornada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

“Todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”, indicó a la AFP Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el secretariado del comité que otorga el premio.

Esta entidad envió poco antes un breve comunicado para anunciar el retraso de este encuentro previsto inicialmente a las 13H00 (12H00 GMT).

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de Nicolás Maduro.

La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

La exdiputada María Corina Machado habla durante una rueda de prensa el martes 26 de marzo de 2024, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Sin embargo, familiares suyos y una legión de venezolanos en el exilio, entre ellos figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos, viajaron a Oslo para la premiación.

En los últimos meses, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha dicho en varias oportunidades que Machado se encuentra hace meses fuera de Venezuela.

Su entorno mantiene el secreto. Su familia en Oslo asegura que desconocen su paradero y desde el lunes corren versiones de todo tipo sobre su eventual llegada a recibir el Nobel de la Paz, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

También asistirán a la ceremonia en la Municipalidad de Oslo algunos presidentes latinoamericanos invitados por Machado: de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.