La líder de la oposición, María Corina Machado, gesticula durante una entrevista con la AFP en Caracas el 25 de julio de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP
La líder de la oposición, María Corina Machado, gesticula durante una entrevista con la AFP en Caracas el 25 de julio de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Instituto Nobel anuncia que se pospone conferencia de prensa con María Corina Machado en Oslo
Resumen de la noticia por IA
Instituto Nobel anuncia que se pospone conferencia de prensa con María Corina Machado en Oslo

Instituto Nobel anuncia que se pospone conferencia de prensa con María Corina Machado en Oslo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La conferencia de prensa este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, , fue pospuesta, pero debería realizarse durante la jornada, dijo a la AFP el en la capital noruega.

“Todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”, indicó a la AFP Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, el secretariado del comité que otorga el premio.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Esta entidad envió poco antes un breve comunicado para anunciar el retraso de este encuentro previsto inicialmente a las 13H00 (12H00 GMT).

PUEDES VER: Machado afirma en evento virtual en Nueva York que transición en Venezuela es “inevitable”

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de .

La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, , y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

La exdiputada María Corina Machado habla durante una rueda de prensa el martes 26 de marzo de 2024, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutiérrez
La exdiputada María Corina Machado habla durante una rueda de prensa el martes 26 de marzo de 2024, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/Miguel Gutiérrez

Sin embargo, familiares suyos y una legión de venezolanos en el exilio, entre ellos figuras destacadas de la cultura, política y de medios desaparecidos, viajaron a Oslo para la premiación.

En los últimos meses, el ministro del Interior, , ha dicho en varias oportunidades que Machado se encuentra hace meses fuera de Venezuela.

Su entorno mantiene el secreto. y desde el lunes corren versiones de todo tipo sobre su eventual llegada a recibir el Nobel de la Paz, dotado de una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

También asistirán a la ceremonia en la Municipalidad de Oslo algunos presidentes latinoamericanos invitados por Machado: de Argentina, ; Panamá, ; Ecuador, , y Paraguay, , anunció la misma Machado en sus redes sociales.

Varios países de América registraron este sábado 6 de diciembre manifestaciones en las que reclamaron “libertad” en Venezuela, con un pedido que quiere transformar el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora María Corina Machado en un "megáfono global" que dé voz a la “lucha de los venezolanos por la democracia”. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC