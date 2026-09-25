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Resumen

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La líder opositora venezolana María Corina Machado no ha podido regresar a su país desde Panamá. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
La líder opositora venezolana María Corina Machado no ha podido regresar a su país desde Panamá. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El jefe negociador del chavismo en los diálogos con un sector de la oposición, Jorge Rodríguez, negó este viernes que las autoridades venezolanas estén impidiendo el regreso de la líder opositora María Corina Machado, luego de las denuncias que hiciera su equipo esta semana.

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