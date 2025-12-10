La oposición en Venezuela destaca que el Nobel de la Paz a Machado reconoce a los caídos y perseguidos

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este miércoles que el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder María Corina Machado es también un “reconocimiento a cada víctima, a los caídos, a los perseguidos y a cada defensor de derechos humanos” en el país sudamericano.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la PUD celebró el Nobel de Machado, que también consideró como un reconocimiento “al compromiso cívico de millones de venezolanos que han defendido, de manera pacífica, su derecho a vivir en libertad y dignidad”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Este honor reafirma el valor de la Venezuela que persevera y abre caminos democráticos. Que este día inspire a todos a seguir apostando por el rescate de la democracia en nuestro país. Hoy se hace más propicia aún la lucha por la libertad de los presos políticos ”, manifestó la coalición opositora.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó este miércoles al líder chavista, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una “democracia” en el país.

“Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar”, dijo en su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz.

Por su parte, Machado dedicó su Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los “héroes” que luchan por la “libertad” de ese país, así como a “los líderes del mundo” que la apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre en Oslo.

La líder opositora no llegó a la ceremonia, pero su hija confirmó que en “unas horas” podrá abrazar a su madre en la capital noruega y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

Al acto asistió el líder opositor venezolano y aliado de Machado, Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de su país al asegurar que fue elegido en las presidenciales de 2024, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó la reelección de Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por varios países.

Machado fue la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón.

El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció en octubre que fue seleccionada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

VIDEO RECOMENDADO

Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se multiplicaron el martes 9 de diciembre después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo. (AFP)