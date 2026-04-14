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La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, gesticula durante una rueda de prensa en Santiago de Chile, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, gesticula durante una rueda de prensa en Santiago de Chile, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP).
/ RAUL BRAVO
Por Agencia AFP

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llamó este martes a convocar elecciones “lo antes posible” en Venezuela, en una entrevista con AFP en París un día después que el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, desestimara este reclamo.

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