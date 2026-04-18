En una rueda de prensa con motivo de su visita a España, la premio nobel de la paz dijo también que la única garantía de estabilidad para Venezuela “son unas elecciones limpias y libres” que permitan avanzar en la “transición ordenada” hacia la democracia.
Machado se ha reunido durante su estancia en Madrid con líderes conservadores del Partido Popular y del ultraderechista Vox, pero no con representantes del Gobierno español, y esta tarde celebrará una concentración con la comunidad venezolana en el país.
“Venezuela será libre y pronto los llevaremos con nosotros de vuelta a casa”, dijo Machado a los “millones de venezolanos forzados a dejar su país”.
La garantía para que eso ocurra es la celebración de unas “elecciones libres” y “para eso regresaremos pronto a nuestro país”, insistió la líder opositora.
Hasta la fecha, las autoridades de Venezuela han dejado en segundo plano el tema electoral y dan prioridad a la economía. El pasado 2 de marzo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que no era “perentorio” definir una fecha sobre comicios en el país.
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