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La líder opositora venezolana María Corina Machado durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Madrid. EFE/Víctor Lerena
La líder opositora venezolana María Corina Machado durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Madrid. EFE/Víctor Lerena
/ Victor Lerena
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este sábado desde Madrid que “no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana”.

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