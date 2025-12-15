La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, gesticula mientras habla en una rueda de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. Foto: Odd ANDERSEN / AFP
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, gesticula mientras habla en una rueda de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025.
Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela, según su portavoz
Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela, según su portavoz

Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela, según su portavoz

La opositora venezolana , ganadora del Nobel de la Paz, padece una fractura vertebral desde que la semana pasada, anunció este lunes su portavoz.

“Está confirmada la fractura vertebral”, indicó Claudia Macero en alusión a un artículo publicado en el diario noruego Aftenposten.

Francisco Sanz

“Por el momento, no se dará ninguna información extra a la que aparece en el artículo”, agregó.

Según el diario, la fractura se produjo cuando la llevaban en un pequeño barco pesquero, con la mar agitada.

Le diagnosticaron la lesión en el hospital universitario Ullevål DE Oslo, precisa el Aftenposten.

La opositora, de 58 años, llegó a Oslo el jueves de madrugada, demasiado tarde para asistir a la ceremonia de entrega del galardón, que recogió su hija . Desde su llegada a Noruega, dijo varias veces que deseaba ir al médico, sin explicar por qué.

Su fractura no le impidió pasar por encima de una barrera para saludar a simpatizantes suyos en la capital noruega, en su primera aparición pública en el país nórdico.

Fotografía tomada el 09/01/2025, de la líder opositora venezolana Corina Machado.
Fotografía tomada el 09/01/2025, de la líder opositora venezolana Corina Machado. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
A riesgo de ser declarada fugitiva en su país, donde vivía en la clandestinidad, en unas condiciones sobre las que ha mantenido el misterio.

Según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas, su salida del país sudamericano fue posible gracias a una rocambolesca operación, denominada “Dinamita Dorada”.

Según contó Stern, Machado dejó Caracas disfrazada y con una peluca, y se dirigió a una playa del norte del país.

Ya en la playa, la embarcación en la que debía escapar --un viejo pesquero elegido para no levantar sospechas ni exponerse a los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe contra buques que, según Washington, transportan drogas-- estaba averiado.

Al final logró embarcar, pero el GPS no funcionaba. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco, en el que se encontraba Bryan Stern.

A bordo de ese barco llegó a Curazao, desde donde tomó un avión privado que la llevó a Oslo, previa escala en .

“Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, y que fue un momento también muy espiritual porque, al final, simplemente sentí que estaba en las manos de Dios”, declaró Machado el viernes en Oslo.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró el jueves 11 de diciembre en Oslo que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que recogió su hija. (AFP)

