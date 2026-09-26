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Manifestantes participan en una marcha para exigir el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, en una calle de Caracas, el 24 de septiembre de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
Manifestantes participan en una marcha para exigir el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, en una calle de Caracas, el 24 de septiembre de 2026. (Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El Comando con Venezuela de la líder opositora María Corina Machado convocó a una “gran caravana” mañana domingo en todo el país para exigir el regreso “seguro” de la también premio nobel de la paz 2025, luego de la denuncias esta semana de impedimentos para su retorno.

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