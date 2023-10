María Corina Machado ganó las elecciones primarias celebradas el domingo por la oposición de Venezuela con el 93% de los votos. Derrotó a nueve rivales. Está lista para enfrentarse al mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales previstas para el segundo semestre del 2024. Pero quizá el esperado duelo nunca ocurra. Sobre la exdiputada pesa una medida a la que el chavismo ha recurrido a lo largo de estos años para sacar del camino a sus rivales electorales más peligrosos: la inhabilitación política.

En la madrugada de este martes, tras concoerse los primeros resultados, Machado, de 56 años, retó a Maduro y dijo que lo sacará del poder.

“En el 2024 vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar y vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra nación”, aseveró.

María Corina Machado sonríe mientras celebra junto a aliados y seguidores en las primeras horas de este lunes los resultados de las elecciones primarias en Venezuela. (EFE/ Miguel Gutiérrez).

La exdiputada anunció que construirá “una organización ciudadana como nunca ha habido en la historia para lograr que cada voto valga”.

“Venezuela ha derribado todas las barreras y esto ha sido una avalancha ciudadana que ha unido a nuestro país”, manifestó sobre las primarias.

Las elecciones primarias se realizaron días después de que la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática, y delegados del chavismo rubricaran el Acuerdo de Barbados, “sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” de cara a las presidenciales del 2024, que tendrán acompañamiento de observadores internacionales. Estos diálogos buscan fijar una hoja de ruta para ello.

Como consecuencia del acuerdo, Estados Unidos levantó por seis meses algunas de las sanciones económicas impuestas a Venezuela en materia de petróleo, gas y oro. Además, el régimen chavista liberó a cinco presos políticos.

Pero lo firmado en Barbados no garantiza la participación electoral de todos los opositores a Maduro.

María Corina Machado emite su voto en una mesa electoral en Caracas durante las elecciones primarias de la oposición venezolana. (Foto de Federico Parra/AFP). / FEDERICO PARRA

La inhabilitación de María Corina Machado

María Corina Machado, ingeniera industrial de profesión y especializada en Finanzas, incursionó en la política en el 2002, cuando creó Súmate, una organización que impulsaba un referéndum para revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

Posteriormente, en las elecciones legislativas del 2010 Machado fue la diputada más votada.

María Corina Machado sonríe después de votar durante las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre de 2010. (Foto de MIGUEL GUTIERREZ/AFP). / MIGUEL GUTIERREZ

En el 2014 fue destituida de la Asamblea Nacional por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la OEA donde denunció violaciones a los derechos humanos durante las protestas opositoras de ese mismo año que pedían la renuncia de Maduro. Al menos 40 personas murieron producto de la represión policial y militar.

María Corina Machado y sus partidarios huyen de los gases lacrimógenos durante una protesta en Caracas el 1 de abril de 2014. (Foto de AFP). / STR

Tras su destitución, en el 2015 la Contraloría le impuso una sanción que la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante un año.

Pero en julio de este año, cuando ya estaba compitiendo por la nominación presidencial de la oposición, la Contraloría informó que la inhabilitación impuesta a Machado se extenderá hasta el 2030, por lo que no podrá ocupar cargos de elección popular a menos que la sanción sea levantada.

“Yo nunca he recibido ni una notificación”, ha dicho Machado. La sanción no la ha apelado ante ninguna instancia. “Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión, ¿Qué es lo que voy a recurrir?”, se preguntó.

Además, Machado, tiene pendiente un proceso judicial por el supuesto delito de conspiración, que por años no se ha iniciado.

Este es el contexto en el que ella arrasó en las primarias de la oposición.

¿Qué dice el Acuerdo de Barbados sobre la participación electoral? El documento firmado no resuelve el tema de las inhabilitaciones políticas, pues señala que se “promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistente con los procedimientos en la ley venezolana”.

El Acuerdo de Barbados fue firmado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, y por el exalcalde opositor Gerardo Blyde.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (der), junto al opositor Gerardo Blyde durante una jornada de diálogos en Barbados. (EFE).

Sobre lo pactado, la Plataforma Unitaria Democrática dijo que debe constituir una hoja de ruta para que se levanten las inhabilitaciones políticas.

Pero el chavista Jorge Rodríguez ha sido tajante con respecto al tema y ha dicho que el acuerdo no contempla el levantamiento de las inhabilitaciones impuestas a políticos opositores.

“Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde (...) pues tampoco puede ser candidato”, enfatizó Rodríguez.

En este tema hay un tercer actor que puede resultar clave: Estados Unidos. El secretario de Estado, Antony Blinken, emitió un comunicado la semana pasada donde señaló que su país espera que antes de que finalice noviembre Venezuela defina un cronograma y un proceso específico para la habilitación de los candidatos.

“Todos los que quieran presentarse a las elecciones presidenciales deben tener la oportunidad de hacerlo, y tienen derecho a la igualdad de condiciones electorales, a la libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”, señaló el comunicado de Blinken.

El documento remarcó que “el incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a revertir las medidas que hemos adoptado”.

En entrevista con la agencia EFE, Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, dijo el pasado jueves que se deben levantar las sanciones a los políticos inhabilitados, incluida María Corina Machado.

La precandidata presidencial venezolana del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, habla durante un mitin en San Juan de los Morros, estado de Guárico, el 21 de julio de 2023. (Foto de Federico PARRA/AFP). / FEDERICO PARRA

Lo que puede venir

“¡Esta lucha es hasta el final!”, ha manifestados Machado en sus discursos ante sus seguidores. Ella confía en que se podrá revertir la sanción y podrá participar en las elecciones del próximo año.

Pero del lado del chavismo descartan por completo esa posibilidad. “¡Que no se vista que no va!”, ha dicho Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen.

¿Qué puede pasar ahora? Citado por BBC Mundo, Luis Vicente León, uno de los encuestadores y analistas políticos más influyentes de Venezuela, plantea tres escenarios:

“Uno es que Machado exija al pueblo defenderla en la calle y que eso genere una nueva conflictividad y deslegitimación electoral; otra es que Machado se sienta con derecho a elegir quién será el candidato unitario, con el peligro de que los otros se nieguen y se genera otra fractura; y un tercer escenario es que la oposición tenga que volver a elegir un candidato sustituto, cosa que nos lleva al punto inicial, pero con una Machado fortalecida”, dijo León.