“Ha llegado el momento, es mi deber acompañar a mi pueblo, necesitamos estar juntos para abrazarnos, para llorar, para guardar luto juntos, pero también para darnos fuerza mutuamente en este momento tan difícil”, dijo Machado en una entrevista con la cadena estadounidense Fox.

La también premio Nobel de la Paz, que está en el exilio desde el 2025, afirmó que “muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano”.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, observa durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP) / MARTIN BERNETTI

Sin embargo, Estados Unidos, que tiene una relación pragmática con presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, no estaría de acuerdo con el retorno de Machado, según un reportaje del diario The New York Times

Dos funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump dijeron al NYT que Machado ha pedido ayuda a Washington para regresar a su país, pero su retorno es visto como “inoportuno” por la Casa Blanca.

El miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 con menos de 40 segundos de diferencia.

Según cifras oficiales, los sismos dejan al menos 1.450 muertos, 3.150 heridos y una cantidad indeterminada de desaparecidos. Además, se registraron graves daños materiales en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.

Los escombros de un edificio destruido por los terremotos en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Peña R).

Estos son los cuatro escenarios que se abren ante el posible retorno de María Corina Machado a Venezuela:

1. El primer obstáculo: ¿podrá ingresar a Venezuela?

María Corina Machado es rodeada por la prensa al salir del Capitolio de Estados Unidos tras reunirse con senadores estadounidenses el 15 de enero de 2026. (Foto de Drew ANGERER / AFP). / DREW ANGERER

Para el analista político venezolano José Vicente Carrasquero, el posible retorno de Machado enfrenta importantes obstáculos, especialmente si intenta hacerlo por vía aérea.

Carrasquero dijo a El Comercio que las autoridades venezolanas podrían impedir incluso que Machado aborde un vuelo con destino al país, aunque no descartó otras vías de ingreso.

“Cuando ella dice algo, lo hace. Pero probablemente Venezuela le deniegue el abordaje en el avión”, afirmó Carrasquero.

Agregó que si el ingreso por vía aérea resulta imposible, Machado podría intentar entrar por pasos fronterizos terrestres, aunque advirtió que esa opción implicaría mayores riesgos.

“Eso no quiere decir que no pueda entrar por tierra. Ahora, entrar por tierra significa entrar por trochas y eso reviste un peligro”, anotó.

Carrasquero indicó que una operación de ese tipo requeriría medidas especiales de seguridad debido al contexto político y a los riesgos existentes en Venezuela.

2. ¿La detendrían si logra ingresar?

Aunque Machado enfrenta restricciones para hacer política y acceder a cargos públicos por votación popular en Venezuela impuestas por el chavismo, no existe una confirmación pública de que pese sobre ella una orden de arresto vigente.

El analista político venezolano Leandro Rodríguez Linarez dijo a El Comercio que las autoridades venezolanas tienen capacidad para impedir el ingreso o actuar judicialmente contra Machado, pero consideró que una detención tendría un elevado costo político para Delcy Rodríguez.

“Yo particularmente creo que, en caso de un retorno, ella no será detenida”, señaló.

Explicó que un arresto de Machado podría agravar la tensión política interna y afectar la estabilidad que, en su opinión, tanto el Gobierno venezolano como Estados Unidos buscan preservar en medio de la emergencia y posterior reconstrucción tras los terremotos.

“Actuar de esa manera propiciaría un escenario que espantaría las inversiones y generaría otras consecuencias políticas”, indicó.

Carrasquero conicidió en que un arresto de Machado tendría un elevado costo político para el Gobierno.

“Lo primero es que eso va a representar un escándalo internacional”, aseguró.

Agregó que una detención generaría una rápida reacción de la comunidad internacional y estimó que Estados Unidos sería uno de los primeros actores en pronunciarse.

No obstante, aclaró que ello no necesariamente impediría que las autoridades venezolanas adoptaran medidas restrictivas contra la dirigente.

Durante el régimen de Nicolás Maduro (2013-enero 2026), dirigentes políticos opositrores de alto perfil han sido detenidos. En el 2014, Leopoldo López se entregó a las autoridades tras emitirse una orden de captura en su contra y pasó años entre prisión y arresto domiciliario antes de exiliarse. El exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, detenido en 2015, escapó del país dos años después y no ha regresado debido a los procesos judiciales abiertos en su contra. Más recientemente, Juan Pablo Guanipa fue arrestado en 2025 tras permanecer en la clandestinidad y posteriormente excarcelado como parte de una amnistía. Otros dirigentes opositores como Carlos Ocariz, Yon Goicoechea, Lester Toledo y José Guerra sí lograron volver a Venezuela en el 2026 sin ser detenidos, en un contexto marcado por las medidas de amnistía impulsadas por el Gobierno.

3. El papel de Estados Unidos

María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud" (EFE). / RASTREO DE REDES

Rodríguez Linarez sostuvo que Machado mantiene una estrategia propia y que, pese a las reservas de Estados Unidos respecto a un retorno inmediato, ella parece decidida a concretarlo.

“Ella tiene una agenda propia (...). La administración Trump no quiere que ella retorne todavía, pero ella insiste en retornar”, afirmó.

Esa diferencia de criterios, indicó el analista, no impediría necesariamente que la líder opositora intente ingresar al país.

Sin embargo, cree que el escenario más favorable para Machado sería regresar con algún tipo de respaldo o protección de Estados Unidos, aunque admitió que ello dependerá de los tiempos que defina Washington.

Añadió que, si Machado decide adelantar su regreso, existe la posibilidad de que no cuente inicialmente con ese respaldo.

“Si ella apresura su retorno probablemente no tenga ese apoyo; sin embargo, políticamente sería muy positivo que retornase al país”, afirmó.

Carrasquero también duda de que el eventual retorno de Machado cuente con el respaldo de Washington.

“Si Estados Unidos hubiese querido que ella volviera, lo harían ellos mismos, pues tienen el control en Venezuela (...) Lo cual quiere decir que ella estaría yendo por su cuenta”, opinó.

4. ¿Qué cambiaría en Venezuela si Machado vuelve?

Captura de video de una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: EFE/ VTV

Una encuesta de Meganalisis publicada en mayo por El Pitazo reveló que el 93,8 % de los consultados rechaza que Delcy Rodríguez encabece la transición en Venezuela.

Mientras que en un escenario hipotético de elecciones presidenciales, María Corina Machado obtenía entre 69,8 % y 74,5 % de intención de voto, muy por encima de Rodríguez, que registró entre 3,7 % y 3,9 %, según distintas preguntas del mismo sondeo.

Rodríguez Linarez sostuvo que un eventual retorno de Machado incrementaría aún más su respaldo político dentro del país.

“María Corina ya se mantiene sobre el 60 % de popularidad y, retornando al país, ese apoyo se incrementaría”, aseguró.

Manifestó que la presencia de Machado en Venezuela aceleraría el debate sobre el futuro político del país y reforzaría las demandas de cambio entre la población.

“Con ella en Venezuela se propiciarían de manera más acelerada los cambios políticos que pide a gritos la inmensa mayoría del país”, enfatizó.

Rodríguez Linarez consideró que la mala gestión de la emergencia causada por los terremotos ha incrementado el descontento ciudadano y podría fortalecer la posición política de Machado.

Señaló que el deterioro institucional y la respuesta de los organismos de seguridad ante la crisis han aumentado el deseo de cambio entre la población.

“El anhelo de cambio es muchísimo mayor y el retorno de María Corina refrescaría ese optimismo”, insistió.

Mientras que Carrasquero consideró que la magnitud de la emergencia hace improbable que el debate nacional se centre en una convocatoria a elecciones democráticas en el corto plazo.

“El momento no está para elecciones. Es un momento de mucha gravedad”, sostuvo.

Recordó que los daños estructurales provocados por los terremotos afectan no solo a La Guaira, sino también a Caracas y otras localidades del litoral central, por lo que, en su opinión, la prioridad debería concentrarse en la atención de la emergencia.

Pero a la vez Carrasquero advirtió que la crisis tampoco debería servir para prolongar indefinidamente la situación política del país.

“Tampoco puede convertirse esto en una razón para que el régimen siga en el poder”, manifestó.