Por Roger Zuzunaga Ruiz

La lideresa opositora María Corina Machado anunció el domingo que regresará “muy pronto” a Venezuela, tras los devastadores terremotos que sacudieron el país, que está en plena emergencia humanitaria. Aunque la popular dirigente no ha precisado cuándo ni cómo intentará volver, su decisión plantea varios escenarios que van desde un eventual impedimento para ingresar al país hasta un retorno sin restricciones o incluso una posible detención. Dos analistas consultados por El Comercio coinciden en que cualquier desenlace tendría un fuerte impacto político.

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