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Resumen

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La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ondea una bandera venezolana al saludar a sus seguidores a su llegada a Caracas el 25 de octubre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ondea una bandera venezolana al saludar a sus seguidores a su llegada a Caracas el 25 de octubre de 2026. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia EFE

La líder opositora y premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, regresó este domingo a Venezuela tras varios intentos frustrados de ingresar a su país, donde fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

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