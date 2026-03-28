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La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habla con periodistas a su salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este lunes en Estados Unidos. (EFE/ Lenin Nolly).
La principal líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, habla con periodistas a su salida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este lunes en Estados Unidos. (EFE/ Lenin Nolly).
/ Lenin Nolly
Por Agencia EFE

La opositora María Corina Machado regresará a Venezuela “en los próximos días”, reiteró este sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente, quien salió del país en diciembre pasado para recibir el Premio Nobel de la Paz.

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