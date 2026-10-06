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La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hablando en la Asamblea Nacional de Panamá en Ciudad de Panamá, el 25 de mayo de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hablando en la Asamblea Nacional de Panamá en Ciudad de Panamá, el 25 de mayo de 2026. (Bienvenido Velasco / EFE)
/ BIENVENIDO VELASCO
Por Agencia EFE

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, reiteró este martes que regresará a Venezuela para “contribuir a facilitar” la transición, luego de que su equipo denunciara recientemente al menos siete intentos fallidos por “impedimentos” para su retorno.

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