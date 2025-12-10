La líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado ondea una bandera nacional durante una protesta en Caracas el 9 de enero de 2025. (Foto de Juan BARRETO/AFP).
La líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado ondea una bandera nacional durante una protesta en Caracas el 9 de enero de 2025. (Foto de Juan BARRETO/AFP).
/ JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

María Corina Machado salió de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo, según The Wall Street Journal
María Corina Machado salió de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo, según The Wall Street Journal

María Corina Machado salió de Venezuela en barco para intentar llegar a Oslo, según The Wall Street Journal

La opositora venezolana salió de el martes en barco hacia Curazao para intentar llegar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal.

Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el periódico, Machado viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas.

MIRA: Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Nobel de la Paz EN VIVO, última hora de la histórica ceremonia en Oslo

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia celebrada este miércoles en la que fue galardonada con el Nobel, pero confirmó que estará en la capital noruega en las próximas horas.

De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligar a Machado a exiliarse, después de haber pasado gran parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Machado, sin embargo, ha expresado su intención de regresar «muy pronto» a su país tras su paso por Oslo.

Ana Corina Sosa, hija de la Nobel de la Paz, fue la encargada de recibir el premio en nombre de su madre y leer su discurso durante la ceremonia, en el que aseguró que Venezuela «volverá a respirar».

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre en la ceremonia de entrega celebrada en el Ayuntamiento de Oslo. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recibe el Premio Nobel de la Paz para su madre en la ceremonia de entrega celebrada en el Ayuntamiento de Oslo. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
/ ODD ANDERSEN

«Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente», pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras afirmar que «en unas horas» podrá abrazar a su madre después de dos años.

