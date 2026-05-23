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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, observa durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, observa durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia AFP

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, mostró el sábado su confianza en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que conducirá a elecciones en Venezuela, unos comicios, dijo, a los que se presentará.

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