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La líder opositora de Venezuela María Corina Machado gesticula mientras se dirige a la diáspora de su país durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado gesticula mientras se dirige a la diáspora de su país durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Por Roger Zuzunaga Ruiz

María Corina Machado brega por regresar a Venezuela. La líder opositora ha intentado hacerlo al menos siete veces por tierra, mar y aire en los últimos meses, pero ninguno de los planes ha logrado concretarse. Ahora, después de los últimos fracasos en Panamá, su entorno evalúa una estrategia distinta. El desafío adquiere una nueva dimensión después de que la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, afirmara ante la Asamblea General de la ONU que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque sin fijar una fecha.

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