María Corina Machado: Venezuela avanza de manera “irreversible” hacia la democracia

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, habla en una rueda de prensa este miércoles, en Washington (EE.UU). Foto: EFE/ Octavio Guzmán

Por Agencia EFE

La opositora venezolana María Corina Machado dijo este viernes en el Hay Festival de Cartagena de Indias que su país avanza de manera “irreversible” hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y los cambios que eso ha supuesto.

