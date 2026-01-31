María Corina Machado: Venezuela avanza de manera “irreversible” hacia la democracia

La opositora venezolana María Corina Machado dijo este viernes en el Hay Festival de Cartagena de Indias que su país avanza de manera “irreversible” hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y los cambios que eso ha supuesto.

“El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado lo que sabemos ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro”, expresó Machado en una conversación vía teleconferencia con el periodista Michael Stott.

Según Machado, Premio Nobel de la Paz de 2025, la oposición venezolana nunca había estado “en una posición de este nivel de fuerza” como la actual, producida por la operación militar del pasado 3 de enero contra Maduro.

“Los eventos se están acelerando en los últimos días, en las últimas horas”, dijo luego de referirse a la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta hoy mismo por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de la que dijo, es “producto de la presión real” de Estados Unidos.

Por eso, la dirigente opositora subrayó la importancia de “construir un cronograma razonable que establezca hitos a lograr” para dar tranquilidad a los venezolanos que esperan que se concreten los cambios políticos y económicos que se asoman en el horizonte de su país.

“Sabemos que lo que viene es un remate desafiante, complejo, delicado, pero el destino es una Venezuela democrática”, insistió.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Oliver CONTRERAS / Federico PARRA / AFP)

La nueva historia

Pese a que Maduro fue depuesto y conducido por Estados Unidos a una cárcel en Nueva York, el chavismo sigue gobernando, ahora con Rodríguez como presidenta encargada, pero Machado, excluida por el momento de la transición, considera que ya llegará el momento de un cambio total.

Según la dirigente, los venezolanos están “escribiendo una nueva historia” con una “transición ordenada, cívica”, en la cual han contado con el “apoyo indispensable del Gobierno de los Estados Unidos, sin el cual esto no hubiera sido posible”, pero la sociedad “no se va a dejar arrebatar su libertad”.

“No lo va a hacer, no hemos llegado hasta aquí para que nos impongan quedarnos con una transición chiquita, por la mitad. No señor, nosotros queremos la libertad toda, plena, completa para todos los venezolanos y eso es lo que significa hasta el final”, expresó.

La nobel reconoció que desmontar “esta estructura es tremendamente complejo” y por eso “hay angustia” entre los venezolanos, pero también la comprensión de que se está avanzando y “el momento va a llegar para que el pueblo de Venezuela se exprese, se concentre y haga valer el enorme mandato popular que expresamos el 28 de julio de 2024”.

La oposición reclama el triunfo en esas elecciones presidenciales con su candidato, Edmundo González, pero las autoridades le dieron el triunfo a Maduro para un tercer mandato que comenzó el 10 de enero de 2025 y terminó abruptamente con la intervención de Estados Unidos cuando le faltaban siete días para cumplir el primer año de ese periodo.

“Creo que todavía estamos procesando el alcance de un hito que para mí es totalmente un parteaguas en la historia de Venezuela y me atrevo a decir de occidente, porque sin lugar a duda hasta horas antes muchas personas, expertos, analistas decían que era imposible que algo de esta naturaleza ocurriera”, dijo sobre la captura de Maduro.