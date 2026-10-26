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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con representantes de los medios de comunicación en el hotel Taj Mahal Palace, en Mumbai, el 21 de octubre de 2026. (KYLIE COOPER / POOL / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con representantes de los medios de comunicación en el hotel Taj Mahal Palace, en Mumbai, el 21 de octubre de 2026. (KYLIE COOPER / POOL / AFP)
/ KYLIE COOPER
Por Agencia AFP

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el lunes que su gobierno dijo hace semanas a las autoridades interinas de Venezuela que la líder opositora María Corina Machado debería poder regresar a su país sin problemas.

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