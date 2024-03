PUNTO DE VISTA

“Machado no va a hipotecar su candidatura a nadie”

Luis Nunes

Analista político venezolano

Las encuestas privadas muestran una diferencia tan abrumadora a favor de María Corina Machado frente Maduro y eso tiene muy nervioso al régimen, por eso han detenido a prácticamente todo el comando de campaña de Machado.

María Corina va a intentar inscribir su candidatura en estos días de una manera simbólica. Lo va a hacer de todas maneras, evidentemente Maduro y su entorno están muy nerviosos y no le van a permitir inscribirse porque está inhabilitada.

Ella no va a hipotecar su candidatura a nadie, cosa que el gobierno quería. La única opción que tiene la oposición es no caer en la trampa de elegir otro candidato alternativo. Ya hay entre 10 o 12 candidatos que se han prestado para este circo, pero la palabra final la van a tener los electores. O vamos a tener un altísimo ausentismo o la gente que pueda marcar manualmente escribirá el nombre de María Corina de manera simbólica.

El régimen está muy preocupado y por eso está aumentando su campaña de miedo que es muy fuerte. La candidatura de María Corina es una piedra en el zapato para el régimen, ellos pensaban que como de costumbre iban a marear a la gente pidiendo una oportunidad más, pero no ha sido así.

Dentro de la oposición realmente no hay candidatos. No hay posibilidad de que nadie se le acerque a la popularidad de María Corina, ni a su campaña de no tenerle miedo a nada porque ella sigue viajando pese a que no la dejan viajar en avión y le cierran las carreteras.

La respuesta de la comunidad internacional a los llamados de María Corina ha sido bastante tibia, tanto en la política de la Casa Blanca como de la Unión Europea. Más allá de algunos pronunciamientos no veo una acción contundente, pareciera que Latinoamérica es el patio trasero de las preocupaciones de los líderes mundiales, lo cual es lamentable.