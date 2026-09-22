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La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con sus partidarios durante una manifestación en el aniversario del levantamiento de 1958 que derrocó a una dictadura militar. (Foto de Gabriela Oraá / AFP).
La lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con sus partidarios durante una manifestación en el aniversario del levantamiento de 1958 que derrocó a una dictadura militar. (Foto de Gabriela Oraá / AFP).
/ GABRIELA ORAA
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido, confirmó este martes a EFE su equipo.

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