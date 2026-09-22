La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido, confirmó este martes a EFE su equipo.

“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

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Con estos tres nuevos intentos, ya son “al menos siete” las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.

Uno de los intentos más recientes fue después del devastador doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio.

El 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso al país desde Ciudad de Panamá, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas de los sismos.

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que mantiene una estrecha relación con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.

Sin embargo, posteriormente, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU., Cartwright Weiland, aseguró en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela.

“Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”, aseguró Weiland el 15 de julio pasado.

Rodríguez y Trump sostuvieron una inédita reunión en Nueva York este mismo martes, donde ambos se encuentran para la Asamblea General de las Naciones Unidas, sin que haya trascendido el contenido del diálogo.

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