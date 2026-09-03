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Resumen

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La líder opositora de Venezuela María Corina Machado habló sobre el acuerdo petrolero con Estados Unidos. (María Corina Machado / X).
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado habló sobre el acuerdo petrolero con Estados Unidos. (María Corina Machado / X).
Por Agencia AFP

La líder de la oposición venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, dijo el jueves que Venezuela “necesita mucho más que dinero”, tras el inédito acuerdo de petróleo alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

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