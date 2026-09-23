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La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, gesticula durante una rueda de prensa en Santiago de Chile, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, gesticula durante una rueda de prensa en Santiago de Chile, el 12 de marzo de 2026. (Foto de Raul BRAVO / AFP).
/ RAUL BRAVO
Por Agencia EFE

El vuelo privado que debía sacar el martes de Panamá a la líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado, como parte de un itinerario para regresar a Venezuela según su equipo, “ni siquiera despegó” porque tres países -Bonaire, Aruba y Curazao- no concedieron el pedido de permiso de aterrizaje, dijo a EFE una persona conocedora de la situación que pidió el anonimato.

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