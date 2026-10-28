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La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, observando escombros causados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, en La Guaira, el 28 de octubre de 2026. (X @VenteVenezuela)
La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, observando escombros causados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, en La Guaira, el 28 de octubre de 2026. (X @VenteVenezuela)
Por Agencia EFE

La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visitó este miércoles el estado costero La Guaira (norte), el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y se reunió con afectados del desastre en distintos sectores de la región.

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