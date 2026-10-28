La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, visitó este miércoles el estado costero La Guaira (norte), el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio, y se reunió con afectados del desastre en distintos sectores de la región.

A través de X, su equipo de campaña difundió fotografías y videos del recorrido de la exdiputada.

"Esto es una esperanza... ha sido como una luz en el camino después de tantas cosas que nos han pasado". Emotivo encuentro de @MariaCorinaYA en Los Corales, Vargas. A pesar del dolor y las pérdidas, el mensaje de nuestra gente es claro: hay convicción, fuerza y ganas de salir adelante. Vargas no está sola. — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 28, 2026

“Desde el primer día, la prioridad de María Corina Machado era clara: estar en Vargas (antiguo nombre de La Guaira), al lado de su gente”, señaló el Comando con Venezuela.

Asimismo, su equipo indicó que Machado recorrió el estado y constató de primera mano “el desastre y la destrucción tras los dolorosos acontecimientos del 24 de junio”.

“Ver de cerca las heridas de nuestra tierra duele, pero abrazar a cada familia, escuchar su dolor, sus historias y su determinación para salir adelante reafirma un solo compromiso: no dejarlos solos”, añadió.

La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, observando escombros causados por el doble terremoto del pasado 24 de junio, en La Guaira, el 28 de octubre de 2026. (X @VenteVenezuela)

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas.

Desde el primer día, la prioridad de @MariaCorinaYA era clara: estar en Vargas, al lado de su gente. Hoy recorrió el estado y constató de primera mano el desastre y la destrucción tras los dolorosos acontecimientos del 24 de junio. Ver de cerca las heridas de nuestra tierra duele, pero abrazar a cada familia, escuchar su dolor, sus historias y su determinación para salir adelante reafirma un solo compromiso: no dejarlos solos. 📍Playa Grande — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 28, 2026

Desde su regreso, la líder opositora se ha reunido con los integrantes de su partido Vente Venezuela (VV), con familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de derechos humanos, así como con dirigentes de la principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y de la Alianza por Venezuela, integrada por pequeñas organizaciones sociales y políticas.

Este jueves está prevista la primera rueda de prensa de Machado tras su regreso al país sudamericano.

🇻🇪 | Desde el primer día de su regreso al país, su prioridad humana y moral era clara: estar en Vargas, al lado de su gente. Hoy, @MariaCorinaYA recorrió el estado y vio de primera mano el desastre, el caos y la destrucción tras los dolorosos acontecimientos del 24 de junio. Ver de cerca las heridas de nuestra tierra duele, pero abrazar a los varguenses y escuchar su testimonio reafirma el compromiso de no dejarlos solos. 📍Playa Grande, Vargas. — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 28, 2026

Antes de abandonar Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.

VIDEO RECOMENDADO

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo 25 de octubre tras casi un año en el exilio, en un desafío al gobierno interino de Delcy Rodríguez respaldado por Washington. (AFP)

SOBRE EL AUTOR