Resumen

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La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado visitó este domingo la parroquia de Caracas San Bernardino, una de las más afectadas de la ciudad por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejó al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 con daños graves, según cifras oficiales.

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