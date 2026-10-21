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Resumen

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La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se dirige a la diáspora venezolana durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se dirige a la diáspora venezolana durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP).
/ MARTIN BERNETTI
Por Roger Zuzunaga Ruiz

María Corina Machado convocó a una movilización nacional en Venezuela para este jueves, en momentos en que la oposición presiona por una fecha para las elecciones presidenciales en el 2027. Además, la coyuntura política actual plantea interrogantes sobre un eventual regreso de la dirigente al país, la vigencia de su inhabilitación política y la capacidad del chavismo para mantener el control del poder, en gran medida gracias a sus buenas relaciones con la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

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