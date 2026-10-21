En Caracas, la concentración está prevista en la Plaza Venezuela. El partido de Machado, Vente Venezuela, anunció movilizaciones simultáneas en las demás ciudades del país. El lema de la protesta nacional es “¡Fecha de elección es fecha de liberación!“.

Vente Venezuela ha fijado tres objetivos principales para esta movilización: exigir una fecha para las elecciones presidenciales en el 2027 y un cronograma electoral definido —el partido respalda la propuesta del senador estadounidense Bernie Moreno de celebrar los comicios el 24 de julio de ese año—; reclamar el regreso de María Corina Machado, quien permanece fuera del país desde diciembre del 2025; y pedir la liberación de los presos políticos.

El partido ha dicho que espera que a las movilizaciones se sumen los trabajadores, docentes, jóvenes, organizaciones sociales y otras fuerzas opositoras.

El coordinador juvenil nacional de Vente Venezuela, Carlos Fernández, habla de la movilización por elecciones y para exigir el retorno de María Corina Machado. (EFE/ Ronald Peña R). / Ronald Peña R

Machado está fuera de Venezuela desde diciembre del año pasado y ha intentado regresar al país pero no se lo han permitido, denunció ella y su equipo de comunicaciones.

La fecha de la marcha coincide con el tercer aniversario de las elecciones primarias opositoras del 2023, en las que Machado obtuvo una amplia victoria y quedó designada como candidata para las presidenciales del 2024. Pero finalmente no pudo participar porque el chavismo la inhabilitó políticamente por 15 años y le impidió inscribirse como candidata, por lo que respaldó a Edmundo González Urrutia, quien terminó representando a la oposición en los comicios del 28 de julio de ese año.

El martes, Machado publicó un video donde reiteró la convocatoria e instó a los venezolanos a participar en familia y llevar la bandera nacional. También pidió que la movilización sea una demostración de fuerza cívica y reafirmó que el objetivo es exigir elecciones presidenciales.

Por su parte, el chavismo también convocó a una contramarcha para el mismo jueves. El dirigente Diosdado Cabello la presentó como una marcha de mujeres vinculada a la prevención del cáncer de mama.

Cabello también aseguró que nadie le impide a Machado regresar a Venezuela.

Nicolás Maduro fue derrocado el pasado 3 de enero, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con su captura y traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales. Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada de Venezuela el 5 de enero. Ella cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que ha reconocido su Gobierno, ha restablecido las relaciones diplomáticas y ha impulsado una agenda de cooperación centrada en el petróleo y la minería.

¿Qué pasaría si María Corina Machado regresa a Venezuela?

María Corina Machado se dirige a la diáspora venezolana durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

Para Andrés Cañizález, periodista y doctor en Ciencia Política e investigador asociado de la Universidad Católica Andrés Bello, el eventual regreso de Machado a Venezuela no desencadenaría necesariamente una ruptura inmediata del escenario político ni un estallido social contra el Gobierno, pese al respaldo que conserva.

Sostiene que “las condiciones económicas y sociales del país, junto con la continuidad del aparato represivo, limitan las posibilidades de que su presencia genere un cambio inmediato”.

Cañizález afirma que la situación venezolana sigue marcada por los problemas de los servicios básicos, los bajos salarios y las dificultades que enfrenta la población para resolver sus necesidades cotidianas.

“Esa combinación de factores hace que la vida cotidiana esté inmersa en la lógica de la sobrevivencia”, explica. “No generaría de entrada un cambio sustantivo en el statu quo actual”, afirma el analista.

Por ello, Cañizález sostiene que el escenario venezolano no puede analizarse únicamente a partir del liderazgo de Machado o de la capacidad de convocatoria que podría demostrar si regresa al país.

Sin embargo, el analista no descarta que su presencia incremente la presión sobre quienes gobiernan, entre ellos Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Cañizález considera que la relación entre Machado y Estados Unidos es uno de los factores que condicionan el regreso de la dirigente opositora.

“Para que María Corina regrese a Venezuela tendría que ocurrir una ruptura de ella con Estados Unidos”, plantea.

El analista dice que no ve probable que Washington facilite el retorno de Machado antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Tampoco considera probable que la dirigente rompa públicamente con el presidente Donald Trump antes de esos comicios.

Opina que la relación entre ambos y los cálculos políticos de Washington forman parte de las condiciones que determinarían el momento y las circunstancias del retorno.

Cañizález plantea que, desde una perspectiva estratégica, Machado podría beneficiarse de tomar distancia pública de Trump para ganar autonomía política, aunque reconoce que esa decisión tendría costos entre sectores que respaldan su relación con Estados Unidos.

También expone, como opinión personal, la posibilidad de que la dirigente busque una vía de ingreso sorpresiva al país, por mar o a través de la frontera con Colombia.

El politólogo venezolano José Vicente Carrasquero considera que el retorno de Machado podría contribuir a unificar a las fuerzas democráticas y preparar una estrategia para conquistar el poder.

“El eventual regreso de Machado podría dar un nuevo impulso a la oposición, pero el principal desafío será convertir el respaldo popular a la dirigente en una organización capaz de disputar el poder”, remarca Carrasquero a El Comercio.

Agrega que el Gobierno de Rodríguez podría subestimar la capacidad de movilización de la líder opositora y de las fuerzas democráticas. El analista no cree que el Ejecutivo pueda neutralizar el impacto que genere el retorno de Machado.

Carrasquero enfatiza que el debate político debe ir más allá de la posibilidad de que Machado protagonice una movilización multitudinaria al regresar al país. “Lo determinante será lo que ocurra después: la construcción de una estructura política, la preparación de equipos y la organización necesaria para afrontar unas futuras elecciones”.

Para el politólogo, la oposición debe prepararse desde ahora para unas elecciones, incluso si no existe una fecha oficial definida. Esto implica formar equipos, identificar a quienes trabajarán en cada centro de votación y organizar a las personas que deberán vigilar las mesas electorales.

¿Cuándo serán las elecciones?

Un hombre emite su voto durante las elecciones presidenciales venezolanas, en Caracas, el 28 de julio de 2024. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP) / RAUL ARBOLEDA

Uno de los planteamientos más relevantes de Carrasquero es su previsión de que las elecciones presidenciales venezolanas podrían celebrarse en el 2028, en lugar de 2027, como reclama Machado.

Carrasquero atribuye ese escenario a los cálculos de Estados Unidos.

El analista también cuestiona lo señalado por el opositor Henrique Capriles, en el sentido de que Rodríguez buscaría quedarse en el poder hasta el 2030 para completar el periodo de Nicolás Maduro.

“El periodo de Maduro no existe porque Maduro no ganó unas elecciones”, sostiene, en referencia al megafraude electoral denunciado en el 2024.

“Es la única persona” de la oposición que conserva capacidad de movilización

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, se dirige a la diáspora venezolana durante un mitin en Ciudad de Panamá el 23 de mayo de 2026. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP). / MARTIN BERNETTI

Carrasquero indica que la ausencia de Machado en territorio venezolano no ha eliminado su capacidad de liderazgo. Por el contrario, afirma que las encuestas muestran que continúa siendo una figura central para las fuerzas democráticas.

“Según las encuestas, es la única persona de las fuerzas democráticas que conserva capacidad de movilización”, sostiene.

El politólogo también menciona el elevado rechazo que enfrenta Rodríguez en las encuestas. Atribuye esa situación al desempeño de su gestión, que califica como negativo.

Cañizález piensa que uno de los cambios más importantes de los últimos meses es la consolidación de Delcy Rodríguez al frente del aparato estatal.

El analista considera que un eventual regreso de Machado habría tenido consecuencias diferentes si se hubiera producido inmediatamente después de la caída de Maduro, cuando existía una mayor inestabilidad.

“En este momento ya Delcy Rodríguez ha logrado firmar una serie de acuerdos con Estados Unidos que, de alguna manera, proyectan su permanencia en el poder con apoyo de Estados Unidos, por lo menos a mediano plazo”, afirma.

Cañizález sostiene que Rodríguez también ha conseguido mantener el control sobre sectores del chavismo representados en la Asamblea Nacional y avanzar con medidas legislativas vinculadas a los intereses económicos estadounidenses, especialmente en el sector petrolero.

El analista también considera que Rodríguez ha consolidado su posición dentro de las Fuerzas Armadas y del aparato comunicacional del Estado.

No obstante, advierte que ese control institucional no se traduce necesariamente en respaldo popular. Dice que el rechazo a Rodríguez está relacionado con su trayectoria dentro del Gobierno de Maduro y con la falta de mejoras económicas sustanciales para la población.

Aunque Cañizález considera que Machado continúa siendo la principal referente de la oposición, advierte que podría abrirse espacio para una candidatura alternativa, especialmente entre los ciudadanos que buscan una opción ajena a las figuras tradicionales de la política venezolana.

Cañizález señala que la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a distintos sectores opositores, mantiene su respaldo a Machado, aunque observa diferencias dentro de la oposición y menciona a Voluntad Popular y Primero Justicia como organizaciones que participan en espacios de diálogo con el Gobierno.

En ese escenario, destaca la aparición del nombre del empresario Lorenzo Mendoza en algunos sondeos, pero aclara que este no ha anunciado una candidatura presidencial.

El analista considera que una figura empresarial conocida, sin una trayectoria política tradicional, podría atraer a ciudadanos descontentos tanto con el chavismo como con los dirigentes opositores.

“Un outsider le sacaría votos a María Corina, no a Delcy Rodríguez”, sostiene.

Cañizález remarca que Machado continúa siendo la principal referencia opositora, pero advierte que su liderazgo no elimina la posibilidad de que surjan otras candidaturas en un eventual proceso electoral.

¿Qué busca Diosdado Cabello al retar a Machado para que regrese?

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, marcha hacia la sede del Parlamento. (EFE/ Ronald Peña R).

Para Carrasquero, detrás del reto de Cabello a Machado para que regrese existe una apuesta política del chavismo: que el retorno de la opositora genere una reacción multitudinaria inicial, pero que después no tenga consecuencias sostenidas y todo siga igual en Venezuela.

Carrasquero cuestiona esa lectura y sostiene que el chavismo podría subestimar la capacidad de la oposición para organizarse y movilizar demandas desde fuera del Gobierno.

“Desde afuera del Gobierno tú puedes hacer mucho por generalizar las demandas, las expectativas de las personas”, explica.

El desafío para Machado consistiría precisamente en aprovechar su eventual regreso para articular esas demandas y convertirlas en una estrategia que trascienda la movilización inicial, remarca Carrasquero.

Cañizález interpreta las declaraciones de Cabello como parte de una estrategia política que combina mensajes aparentemente contradictorios.

“Yo creo que el Gobierno juega con la mano izquierda y la mano derecha. Usualmente lo ha hecho. Siempre juega con dos carriles, con dos escenarios”, señala.

Según su lectura, el hecho de que Cabello afirme que Machado puede regresar no significa necesariamente que las autoridades estén dispuestas a permitirlo sin consecuencias. Cañizález considera que el chavismo podría estar intentando instalar la idea de que la dirigente permanece fuera del país porque no se atreve a volver.

“Es una manera de forzar el descrédito de Machado”, sostiene.

El analista afirma que esa narrativa también se estaría reproduciendo en las redes sociales, donde se busca presentar la ausencia de la dirigente como una muestra de temor o falta de decisión.

La inhabilitación de Machado y el papel de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posando para una foto durante una reunión en Nueva York el 22 de septiembre de 2026. (Presidencia venezolana / AFP). / HANDOUT

Consultado sobre por qué Estados Unidos no ha impulsado el levantamiento de la inhabilitación política de Machado y de otros dirigentes opositores, Carrasquero responde que, en el escenario actual, esa medida no sería la prioridad inmediata.

“Básicamente no hay elecciones. Tú prepárate para unas elecciones”, afirma.

El analista considera que la discusión sobre las inhabilitaciones debe situarse en el contexto de una eventual reorganización de las instituciones venezolanas de cara a las elecciones.

Plantea la necesidad de formar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y recuerda que la jueza que firmó la inhabilitación de Machado habría declarado que lo hizo bajo coacción.

A partir de ello, Carrasquero considera que un nuevo TSJ podría dejar sin efecto la medida contra la dirigente.

Argumenta que el levantamiento de la inhabilitación debe formar parte de las condiciones institucionales que permitan a los dirigentes opositores participar en unas futuras elecciones.