00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía que muestra un refugio transitorio habilitado para atender a personas afectadas por los terremotos, en el complejo deportivo Domo José María Vargas, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Fotografía que muestra un refugio transitorio habilitado para atender a personas afectadas por los terremotos, en el complejo deportivo Domo José María Vargas, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Raúl Martínez
Por Agencia EFE

Un total de 10.702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.