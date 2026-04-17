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Más de 170 venezolanos regresan este sábado a su país desde las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil. (Foto: EFE)
Más de 170 venezolanos regresan este sábado a su país desde las ciudades ecuatorianas de Quito y Guayaquil. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Más de 5.000 migrantes venezolanos retornaron a su país durante los primeros cien días de Gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, según cifras oficiales difundidas este viernes.

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