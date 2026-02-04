Medios informan de la detención en Venezuela de Álex Saab, pero su círculo lo niega

Escuchar
El empresario colombiano Alex Saab (c) llega a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Rayner Peña R.

El empresario colombiano Alex Saab (c) llega a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Rayner Peña R.

El empresario colombiano Alex Saab (c) llega a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Rayner Peña R.
El empresario colombiano Alex Saab (c) llega a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Rayner Peña R.
Por Agencia EFE

Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas del empresario colombiano Álex Saab, colaborador cercano de Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega.

