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Resumen

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Soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hacen guardia con vehículos blindados de transporte de personal (APC) en un puesto de control en Ureña, estado de Táchira, Venezuela, el 13 de mayo de 2023. (Foto de JOHNNY PARRA / AFP)
Soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hacen guardia con vehículos blindados de transporte de personal (APC) en un puesto de control en Ureña, estado de Táchira, Venezuela, el 13 de mayo de 2023. (Foto de JOHNNY PARRA / AFP)
/ JOHNNY PARRA
Por Agencia EFE

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, uno de los cinco cuerpos militares del país, pidió este martes mantener la lealtad a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y garantizar la soberanía de la nación.

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