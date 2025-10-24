Militares venezolanos impedirán instalación de un gobierno “arrodillado” a EE.UU.

Escucha la noticia
El ministro de Defensa venezolano dijo el viernes que las fuerzas armadas impedirán la instalación de un gobierno “arrodillado” a Estados Unidos, a quien denuncia de buscar la caída del presidente Nicolás Maduro con apoyo de la oposición.
Los militares venezolanos han jurado en numerosas ocasiones lealtad absoluta a Maduro, que ha multiplicado su poder desde que asumió la presidencia en 2013.
“Interprétenlo como lo quieran interpretar: la Fuerza Armada no va a permitir aquí un gobierno arrodillado de los intereses de Estados Unidos”, dijo el ministro Vladimir Padrino en la televisión estatal VTV. “Más nunca esclavos. Somos un país libre”.
Estados Unidos anunció este viernes el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para unirse a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, que cuenta con otros buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.
Estas maniobras han dado lugar al bombardeo de 10 supuestas narcolanchas, con saldo de unos 40 muertos. El presidente Donald Trump adelantó que estudia ataques en tierra en Venezuela.
“Es la amenaza militar más importante en los últimos 100 años”, dijo Padrino. “Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz”.
Maduro ha llamado a Trump al diálogo.
