Fotografía de archivo del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Agencia AFP
Militares venezolanos impedirán instalación de un gobierno “arrodillado” a EE.UU.
El ministro de Defensa venezolano dijo el viernes que las fuerzas armadas impedirán la instalación de un , a quien denuncia de buscar la caída del presidente con apoyo de la oposición.

Los militares venezolanos han jurado en numerosas ocasiones lealtad absoluta a Maduro, que ha multiplicado su poder desde que asumió la presidencia en 2013.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Así son los misiles rusos Igla-S que Venezuela dice tener por miles en “montañas, pueblos y ciudades”

“Interprétenlo como lo quieran interpretar: la Fuerza Armada no va a permitir aquí un gobierno arrodillado de los intereses de Estados Unidos”, dijo el ministro en la televisión estatal VTV. “Más nunca esclavos. Somos un país libre”.

anunció este viernes el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para unirse a las operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, que cuenta con otros buques de guerra, aviones caza y miles de soldados.

Fotografía de archivo cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía de archivo cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Palacio de Miraflores

Estas maniobras han dado lugar al bombardeo de 10 supuestas narcolanchas, con saldo de unos 40 muertos. El adelantó que estudia ataques en tierra en Venezuela.

“Es la amenaza militar más importante en los últimos 100 años”, dijo Padrino. “Nosotros no queremos guerra, lo que queremos es la paz”.

.

