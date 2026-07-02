El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se eleva a 27, mientras que son 137 los ciudadanos desaparecidos en los seísmos y 11 los que permanecen aún localizados bajo los escombros.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español han ofrecido este jueves este nuevo balance de víctimas de los terremotos, que suman la localización de un fallecido español a las cifras facilitadas el miércoles.

Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

312 evacuados de Venezuela, de ellos 244 españoles

Además, este jueves regresan a Madrid, en un vuelo fletado por Iberia, 96 españoles, 24 venezolanos, además de ciudadanos de Francia (3), Países Bajos (1), Irlanda (3), Portugal (3) y Rumanía (1).

Con el vuelo de hoy, han sido evacuadas a España un total de 312 personas de las cuales 244 son españolas y 68 de otras doce nacionalidades.