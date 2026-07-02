00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Varios ciudadanos españoles permanecen en calidad de enterrados y desaparecidos tras terremotos en Venezuela. Foto: EFE.
Varios ciudadanos españoles permanecen en calidad de enterrados y desaparecidos tras terremotos en Venezuela. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El número de españoles muertos por el doble terremoto de Venezuela se eleva a 27, mientras que son 137 los ciudadanos desaparecidos en los seísmos y 11 los que permanecen aún localizados bajo los escombros.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.