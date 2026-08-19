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Fotografía muestra a la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, designada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía muestra a la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, designada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Por Agencia EFE

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, promovió este miércoles en Estados Unidos un “abanico” de oportunidades de inversión, más allá de la explotación de crudo, que incluye petróleo liviano y proyectos de gas natural, en un intento por proyectar estabilidad entre las empresas extranjeras.

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