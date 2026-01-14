El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una sesión de entrenamiento de la Milicia Nacional Bolivariana en Caracas, el 4 de octubre de 2025. (Pedro MATTEY / AFP)
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una sesión de entrenamiento de la Milicia Nacional Bolivariana en Caracas, el 4 de octubre de 2025. (Pedro MATTEY / AFP)
/ PEDRO MATTEY
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Ministro de Defensa de Venezuela dice que la Fuerza Armada tiene su honor “intacto” pese a ataques de EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Ministro de Defensa de Venezuela dice que la Fuerza Armada tiene su honor “intacto” pese a ataques de EE.UU.

Ministro de Defensa de Venezuela dice que la Fuerza Armada tiene su honor “intacto” pese a ataques de EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Defensa de Venezuela, , aseguró este miércoles que la Fuerza Armada de su país tiene su “honor militar intacto”, pese a los ataques de Estados Unidos y la , la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

En redes sociales, el titular de Defensa, en el cargo desde 2014, dijo que la tiene también “su dignidad intacta”, así como su “determinación, su equilibrio emocional y su lealtad”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Señaló que la madrugada del 3 de enero vio con sus “propios ojos la determinación, la entrega, el coraje y la lealtad de los hombres y mujeres” militares.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los chavistas buscados por Estados Unidos pero que se mantienen en el poder en Venezuela?

“Venezuela tiene que continuar su camino y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su moral, con toda su dignidad, tiene que dar los pasos necesarios para garantizar el orden, la paz social, la estabilidad política, institucional y constitucional de la patria”, expresó en un vídeo que publicó en redes sociales.

El lunes, Padrino López llamó a la “unidad y a la serenidad” dentro de la Fuerza Armada y dijo que “en nada ayuda a la paz hoy la intriga” ni “el sectarismo”.

Además, señaló que la FANB se compromete a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada, , a la unidad, “en estos difíciles y estelares momentos que vive” el país.

El Gobierno de Venezuela despliega 200.000 militares para enfrentar las «amenazas» de Estados Unidos. Foto: EFE/Archivo
El Gobierno de Venezuela despliega 200.000 militares para enfrentar las «amenazas» de Estados Unidos. Foto: EFE/Archivo

El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses atacaron Caracas y tres regiones cercanas a la capital y , quienes fueron llevados hasta Nueva York, donde enfrentarán un juicio por cargos relacionados con narcoterrorismo.

Rodríguez, quien se desempañaba como vicepresidenta ejecutiva, asumió, el pasado 5 de enero, la Presidencia encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado negociaciones en materia diplomática y petrolera con Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC