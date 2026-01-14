Escucha la noticia
Ministro de Defensa de Venezuela dice que la Fuerza Armada tiene su honor “intacto” pese a ataques de EE.UU.Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este miércoles que la Fuerza Armada de su país tiene su “honor militar intacto”, pese a los ataques de Estados Unidos y la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero.
En redes sociales, el titular de Defensa, en el cargo desde 2014, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tiene también “su dignidad intacta”, así como su “determinación, su equilibrio emocional y su lealtad”.
Newsletter Vuelta al Mundo
Señaló que la madrugada del 3 de enero vio con sus “propios ojos la determinación, la entrega, el coraje y la lealtad de los hombres y mujeres” militares.
PUEDES VER: ¿Quiénes son los chavistas buscados por Estados Unidos pero que se mantienen en el poder en Venezuela?
“Venezuela tiene que continuar su camino y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su moral, con toda su dignidad, tiene que dar los pasos necesarios para garantizar el orden, la paz social, la estabilidad política, institucional y constitucional de la patria”, expresó en un vídeo que publicó en redes sociales.
El lunes, Padrino López llamó a la “unidad y a la serenidad” dentro de la Fuerza Armada y dijo que “en nada ayuda a la paz hoy la intriga” ni “el sectarismo”.
Además, señaló que la FANB se compromete a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la unidad, “en estos difíciles y estelares momentos que vive” el país.
El pasado 3 de enero, fuerzas militares estadounidenses atacaron Caracas y tres regiones cercanas a la capital y capturaron a Maduro y Flores, quienes fueron llevados hasta Nueva York, donde enfrentarán un juicio por cargos relacionados con narcoterrorismo.
Rodríguez, quien se desempañaba como vicepresidenta ejecutiva, asumió, el pasado 5 de enero, la Presidencia encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado negociaciones en materia diplomática y petrolera con Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR
- Así es el EA-18G Growler, el avión de guerra electrónica de EE.UU. que bloqueó los radares y sistemas de defensa de Venezuela
- Venezuela identifica “restos humanos” de bombardeo de EE.UU., dice ministro
- Venezuela: Instalan campamento fuera de prisión a la espera de más excarcelaciones
- Juez ordena apartar a abogado Bruce Fein de la defensa de Maduro porque no fue contratado por él
Contenido sugerido
Contenido GEC