Fotografía de archivo que muestra al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Agencia EFE
Ministro de Defensa de Venezuela llama a la unidad y serenidad dentro de la Fuerza Armada
El ministro de Defensa de Venezuela, , llamó este lunes a la “unidad y a la serenidad” dentro de la , más de una semana después de la captura del mandatario y su esposa, Cilia Flores, tras un ataque militar de Estados Unidos a Caracas y tres estados cercanos.

“En nada ayuda a la paz hoy, la intriga; en nada ayuda a la paz hoy, el sectarismo; y en nada ayuda a la paz, la polarización estéril. ¡Es el momento de la unidad nacional y de la consciencia histórica!”, señaló Padrino López en una mensaje publicado en Instagram.

Además, dijo que la FANB se compromete a apoyar y acatar el llamado de la presidenta encargada, , a la unidad, “en estos difíciles y estelares momentos que vive” el país.

El pasado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos atacaron a Caracas y otras tres regiones de Venezuela, cuya acción terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes fueron llevados hasta Nueva York donde enfrentarán un juicio por cargos relacionados al narcoterrorismo.

Rodríguez, quien se desempañaba como vicepresidenta ejecutiva, asumió la presidencia encargada de Venezuela, tras una orden de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que ha sido apoyado por el chavismo.

El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer).
/ Stringer

Desde entonces, el Gobierno venezolano ha anunciado negociaciones a nivel diplomático y petrolero con Estados Unidos.

La estatal venezolana PDVSA anunció el pasado 7 de enero, en un comunicado, que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de “volúmenes” de crudo, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. (AFP)

