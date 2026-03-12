Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan en una rueda de prensa en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan en una rueda de prensa en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, dijo este jueves que desde que Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de este país, al menos 87 personas fueron detenidas por razones políticas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.