Leopoldo López dice que seguirá vivo el compromiso por Colombia del senador Miguel Uribe

El opositor venezolano Leopoldo López señaló que el compromiso por Colombia del senador Miguel Uribe Turbay seguirá vivo, luego de que el político falleciera la madrugada de este lunes tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió en un atentado.

“Fue víctima de quienes se vieron amenazados por su liderazgo. Con su partida queda vivo su compromiso por Colombia”, indicó el dirigente político en un mensaje publicado en X.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

López aseguró que Uribe Turbay tenía “planes, equipo, energía y devoción por su gente”.

“Hoy no está físicamente, pero quedará por siempre su legado, su ejemplo y su valentía”, añadió.

El exalcalde dijo que conoció al senador colombiano y fue testigo de su “amor” por su país, de su “sueño de contribuir con su país, en particular por una Colombia segura”.

“A su esposa, hijos y equipo, nuestro sentido pésame y máxima solidaridad”, agregó.

Fotografía de archivo fechada el 5 de mayo de 2025 del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. (EFE/Carlos Ortega). / Carlos Ortega

Uribe Turbay, senador por el partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en Bogotá el pasado 7 de junio.

Por esas heridas permaneció 64 días ingresado en la Fundación Santa Fe, donde murió a la 01:56 hora local (06:56 GMT) de este lunes tras agravarse el sábado por una hemorragia en el sistema nervioso central.

La Fiscalía colombiana anunció que el caso será tipificado como magnicidio, es decir, homicidio de una persona por su relevancia política o social, y pedirá una nueva audiencia de imputación de cargos contra los procesados, a quienes acusará de homicidio agravado, lo que implica penas más severas.