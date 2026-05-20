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El opositor venezolano Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia, excarcelado el 20 de mayo de 2026. (Captura de X @partidoUNT)
El opositor venezolano Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia, excarcelado el 20 de mayo de 2026. (Captura de X @partidoUNT)
Por Agencia EFE

El opositor venezolano Nervins Sarcos, exalcalde del municipio Colón del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), fue excarcelado este miércoles luego de 16 meses detenido, informó su partido político, Un Nuevo Tiempo (UNT).

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