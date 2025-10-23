El líder chavista, Nicolás Maduro, acusa a Estados Unidos de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre Venezuela. (Palacio de Miraflores / EFE)
/ Palacio Miraflores
Agencia EFE
Agencia EFE

Nicolás Maduro acusa a EE.UU. de ejercer a diario una “guerra psicológica” sobre Venezuela
El líder chavista, , acusó este jueves a de ejercer a diario una “guerra psicológica” sobre su país, en referencia al despliegue militar estadounidense en el mar que Washington defiende como parte de su lucha contra el narcotráfico, pero que el líder chavista considera un intento de sacarlo del poder.

Somos amenazados de palabras diariamente por el imperio estadounidense, diariamente una guerra psicológica. Palabras para allá, palabras para acá. Que mueven un barco, que mueven un misil”, manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

MIRA AQUÍ: El arsenal de Maduro: ¿Cómo son los misiles rusos Igla-S que Venezuela dice tener por miles en “montañas, pueblos y ciudades”?

Ante esta situación, el mandatario afirmó que Venezuela permanece con “nervios de acero”, con “calma y cordura y máxima fusión popular-militar-policial” para seguir defendiendo la soberanía y la independencia del país.

Más temprano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela anunció el comienzo de unos ejercicios en varios estados del país para la defensa de sus costas ante la que denunció como “la amenaza” de Estados Unidos, en referencia a la movilización en el Caribe.

Los ejercicios militares se llevan a cabo en las regiones costeras de La Guaira, Miranda, Anzoátegui, Carabobo, Falcón y Zulia, así como en la insular Nueva Esparta, ubicada en el sureste del Caribe, según imágenes transmitidas por VTV.

El ministro de Defensa de Venezuela dijo el jueves 23 de octubre que cualquier operación de la CIA contra su país "fracasará", luego que el presidente Donald Trump autorizara operaciones de inteligencia contra objetivos del chavismo. (AFP)

La Administración del gobernante estadounidense, Donad Trump, ha ampliado esta semana sus operaciones militares contra el narcotráfico con al menos dos ataques a embarcaciones en el Pacífico, cerca de Colombia, que supuestamente transportaban drogas.

Esos ataques se suman a la destrucción de varias lanchas que presuntamente transportaban drogas en el Caribe, cerca de Venezuela.

MÁS INFORMACIÓN: EE.UU. asegura haber destruido una segunda “narcolancha” en el Pacífico

Asimismo, Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de territorio venezolano.

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió este jueves que cualquier operación encubierta en el país por parte de la CIA fracasará.

Estados Unidos tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

Venezuela reforzó este jueves 16 de octubre su presencia militar en estados fronterizos con Colombia como parte de los ejercicios que realiza en respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe. (AFP)
