El líder chavista, Nicolás Maduro; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. (Presidencia de Venezuela / Leonardo MUNOZ / AFP)
Agencia EFE

Maduro acusa a la primera ministra de Trinidad y Tobago de ser una “propulsora de la guerra”
El líder chavista, , acusó este lunes a la primera ministra de , , de ser una “propulsora de la guerra”, luego de la llegada al vecino país insular de un destructor de la Armada estadounidense para llevar a cabo ejercicios militares, en medio del despliegue de en el Caribe.

Maduro también aseguró que el Gobierno de Persad-Bissessar tiene las pruebas de un “autoataque” que, aseguró, preparaba la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra el destructor USS Gravely, que arribó a Trinidad y Tobago el domingo, para justificar una agresión contra la nación sudamericana.

MIRA AQUÍ: Venezuela denuncia plan de la CIA para atacar buque de EE.UU. en Trinidad y Tobago

Eso es lo que se pretendía con el barco ese que metieron en Trinidad y Tobago, donde, lamentablemente, la primera ministra de Trinidad y Tobago es una alcahueta, propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales”, dijo el jefe de Estado en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista señaló que el fin de semana fue detenido “un grupo de mercenarios preparados y financiados por la CIA”, lo que, afirmó, “llevó a descubrir el plan de un autoataque”.

El mandatario reiteró que EE.UU. busca “robarse” los recursos energéticos de Venezuela, así como “apoderarse” de sus tierras.

Este domingo, Caracas denunció una “provocación militar” por parte de Trinidad y Tobago “en coordinación” con la CIA para “instalar una guerra” en el Caribe.

En un comunicado, el Ejecutivo chavista alertó sobre “la peligrosa realización de ‘ejercicios militares’ por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur” de EE.UU.

MÁS INFORMACIÓN: Venezuela espera que Trinidad y Tobago no use territorio en maniobras que amenazan la paz

Este lunes, el Ministerio de Asuntos Extranjeros trinitense negó que los ejercicios militares que realiza estos días la Armada estadounidense en su territorio contra el narcotráfico en el Caribe sean para provocar hostilidades contra Venezuela.

Además del destructor, se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense a Trinidad y Tobago.

La semana pasada, EE.UU. anunció el traslado al Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, que se suma al contingente desplegado desde agosto con el argumento de combatir el narcotráfico en la región.

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo 26 de octubre a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre su homólogo venezolano Nicolás Maduro. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

