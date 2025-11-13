El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante la Gran Marcha de la juventud comunera, en Caracas, el 13 de noviembre de 2025. (Miguel Gutierrez / EFE)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante la Gran Marcha de la juventud comunera, en Caracas, el 13 de noviembre de 2025. (Miguel Gutierrez / EFE)
Nicolás Maduro acusa a redes sociales de sumarse a “la guerra psicológica contra Venezuela”
Nicolás Maduro acusa a redes sociales de sumarse a "la guerra psicológica contra Venezuela"

Nicolás Maduro acusa a redes sociales de sumarse a “la guerra psicológica contra Venezuela”

El líder chavista de , , acusó este jueves a las redes sociales de sumarse “activamente” a la que llamó “guerra psicológica” contra el país sudamericano.

Toda esa gente está incorporada activamente a la conspiración de la guerra psicológica contra Venezuela”, sostuvo el jefe de Estado, quien mencionó a la aplicación de origen chino TikTok y a Instagram, propiedad de Meta.

MIRA AQUÍ: El Pentágono anuncia una operación llamada ‘Lanza del sur’ en plena tensión con Venezuela

En un encuentro en Caracas con jóvenes simpatizantes del chavismo, reiteró su llamado a “ganar la batalla de las redes sociales”, en lo que, dijo, la juventud venezolana ha “dado grandes pasos”.

Yo los veo a ustedes defendiendo la verdad de Venezuela desde cada territorio, desde cada calle, desde cada comunidad, desde cada universidad”, agregó Maduro.

El pasado lunes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó que cada venezolano con un teléfono es “un reportero” en defensa de la nación, en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, calificado por el Ejecutivo de Maduro como una “amenaza” en su contra.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un congreso celebrado la semana pasada, concluyó que es deber de todo militante de la formación oficialista “asumir el trabajo comunicacional y el trabajo internacional para defender la verdad de Venezuela frente a la guerra cognitiva, comunicacional y psicológica contra el pueblo y el asedio permanentemente” contra la patria.

MÁS INFORMACIÓN: El USS Gerald R. Ford ya está en la región: ¿Qué significa desplegar el portaaviones más avanzado del mundo cerca de Venezuela?

En agosto de 2024, el gobernante ordenó suspender en su país, durante diez días, la red X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, pero desde entonces se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.

Esa medida tuvo lugar cuando el país atravesaba una crisis tras las presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- proclamó la victoria de Maduro, mientras la oposición denunció “fraude” y reclamó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

Hace un año, el mandatario pidió a los estudiantes evaluar acciones que se puedan tomar ante las “incontrolables” redes sociales, que tienen -advirtió entonces- como objetivo de “envenenar la mente” de jóvenes.

El portaviones más grande del mundo se incorporó el martes 11 de noviembre al operativo de la marina de Estados Unidos contra el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica, un despliegue que Venezuela ve como una forma de presión para provocar la salida del líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
