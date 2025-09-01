El líder chavista, Nicolás Maduro, da un discurso ante soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas, el 28 de agosto de 2025. (Foto de ZURIMAR CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP)
El líder chavista, Nicolás Maduro, da un discurso ante soldados del ejército en un campo de entrenamiento en Caracas, el 28 de agosto de 2025. (Foto de ZURIMAR CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP)
/ ZURIMAR CAMPOS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro advierte con declarar “en armas” a Venezuela si es agredida
Resumen de la noticia por IA
Maduro advierte con declarar “en armas” a Venezuela si es agredida

Maduro advierte con declarar “en armas” a Venezuela si es agredida

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Venezuela, , advirtió este lunes con la posibilidad de declarar “en armas” a su país en caso de que enfrente una agresión extranjera, en medio de las tensiones con EE.UU., que ha como parte de sus acciones contra el narcotráfico.

“Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas”, afirmó Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Maduro denuncia que ocho barcos de Estados Unidos con 1.200 misiles “apuntan hacia Venezuela”

Según el gobernante, la nación suramericana tiene una estrategia “eminentemente defensiva” que se ha diseñado “durante 20 años” y que incluye “dos formas de lucha”, una diplomática y otra que implica el uso de armamento.

“Nosotros estamos en un periodo especial de preparación y , nos toque o no nos toque”, añadió el jefe de Estado.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
/ KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA

Además, Maduro denunció que , lo que calificó como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal” que considera “comparable” con la crisis de 1962, cuando la extinta Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EE.UU. que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC