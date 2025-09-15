Nicolás Maduro habla sobre situación con Estados Unidos durante una rueda de prensa, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
Nicolás Maduro habla sobre situación con Estados Unidos durante una rueda de prensa, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Maduro afirma que EE.UU. prepara “agresión” de “carácter militar” contra Venezuela
Resumen de la noticia por IA
Maduro afirma que EE.UU. prepara “agresión” de “carácter militar” contra Venezuela

Maduro afirma que EE.UU. prepara “agresión” de “carácter militar” contra Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Venezuela, , afirmó este lunes que prepara una “agresión” de “carácter militar” contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por “leyes internacionales” para enfrentarla.

En las últimas semanas, Estados Unidos desplegó ocho buques en aguas del Caribe sur en un operativo antinarcóticos. Washington acusa a Maduro de supuestos nexos con narcotráfico y pide una recompensa de .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Hay “una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le) frente”, indicó el mandatario venezolano sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe.

PUEDES VER: Ministro de Defensa de Venezuela denuncia que Estados Unidos “triplicó” vuelos de aviones espías “contra” su territorio

En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro anunció además que “las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas” y señaló al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de ser .

Rubio había señalado la semana pasada a Maduro de ser un “fugitivo de la justicia estadounidense” a propósito de la recompensa que solicita Estados Unidos por su captura.

Este lunes, en una entrevista con Fox News previa a las declaraciones de Maduro, Rubio dijo que el mandatario venezolano “plantea una amenaza directa a la seguridad nacional” de Estados Unidos a raíz del supuesto narcotráfico del cual se le acusa.

Venezuela rechaza esos señalamientos y la semana pasada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
/ KAMIL KRZACZYNSKI FEDERICO PARRA

Maduro también , un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una eventual invasión estadounidense.

El fin de semana, el gobierno venezolano denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la Armada USS Jason Dunham retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

El ministro de Defensa, , también aseguró que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía “contra” Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC