Maduro afirma que inteligencia de Venezuela derrotó plan de la CIA de atacar naves de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que la inteligencia y contrainteligencia de su país derrotó un presunto plan de la CIA de EE.UU. que, aseguró, consistía en atacar embarcaciones estadounidenses en Trinidad y Tobago, donde el Gobierno de Donald Trump ordenó ejercicios militares.

“La propia CIA (Agencia Central de Inteligencia), con toda la maldad que la caracteriza, iba a atacar las propias naves de Estados Unidos. ¿Y a quién le iban a echar la culpa? (...) ¿Y para qué le iban a echar la culpa a Venezuela? Para justificar una escalada y un enfrentamiento entre pueblos hermanos”, indicó Maduro en una visita en un sector de la barriada más grande del país y de Latinoamérica, Petare.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista informó sobre el arresto de “mercenarios”, sin precisar un número, quienes -aseguró- “han declarado todo” y también mencionó la captura de nuevas personas en el oriente del país, sin brindar más información al respecto.

El mandatario habló sobre la “buena vecindad entre países limítrofes”, en referencia a Trinidad y Tobago, ubicado a solo 11 kilómetros de la costa más cercana de Venezuela, pero mencionó que el “imperialismo” “siembra cizaña, intriga y odio” para poner a “pelear” a pueblos vecinos que han “convivido en paz”.

El pasado domingo, Venezuela denunció una “provocación militar” por parte de Trinidad y Tobago “en coordinación” con la CIA para “instalar una guerra” en el Caribe, región donde el país norteamericano mantiene un despliegue naval y aéreo considerado por Caracas como una amenaza para propiciar un “cambio de régimen”.

En un comunicado compartido por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el Ejecutivo de Maduro alertó sobre “la peligrosa realización de ‘ejercicios militares’ por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago entre el 26 y 30 del presente mes, bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur” de EE.UU., en el país insular, donde el pasado domingo arribó el destructor USS Gravely, de la Armada estadounidense.

Además, Rodríguez informó sobre la detención de “un grupo mercenario con información directa” de la CIA, con lo que, aseguró, se pudo “determinar” que estaba en curso un “ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano”, y que tenía el objetivo, advirtió, de generar “un enfrentamiento militar”.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Trinidad y Tobago negó que los ejercicios militares que realiza estos días la Armada estadounidense en su territorio contra el narcotráfico en el Caribe sean para provocar hostilidades contra Venezuela.