El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso junto a su esposa Cilia Flores durante una marcha este miércoles, en Caracas. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Agencia EFE
Agencia EFE

Dictador Maduro agradece marchas en protesta por el Nobel de la Paz a Machado
Dictador Maduro agradece marchas en protesta por el Nobel de la Paz a Machado

Dictador Maduro agradece marchas en protesta por el Nobel de la Paz a Machado

El presidente de Venezuela, , agradeció este miércoles las manifestaciones que se dieron en Oslo en protesta, dijo, por “haber manchado” el Premio Nobel de la Paz, que este año fue otorgado a la líder opositora venezolana .

“Me llegaron bastantes imágenes de una marcha en Oslo, el doble de gente del día de ayer, en protesta por haber manchado de sangre el Nobel de la Paz y gritando no a la guerra en Venezuela”, señaló Maduro en una marcha en Caracas por el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés.

El mandatario pidió a sus seguidores un aplauso para el pueblo de Oslo, al reiterar que las imágenes de las marchas fueron “impactantes”.

“Los pueblos del mundo nos están observando, nos están apoyando y nosotros con el poder del pueblo de Venezuela y el apoyo de los pueblos del mundo vamos a seguir triunfando por el camino de la paz, la estabilidad, el desarrollo y el derecho a la máxima felicidad posible de nuestro pueblo”, añadió.

Además, dijo, de forma irónica, que los mandatarios y , de Argentina y Panamá, respectivamente, que se encuentran en Oslo en apoyo a Machado, se atemorizaron cuando “vieron al pueblo de Noruega en las calles”.

Este miércoles, en su discurso de entrega del , el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó a Maduro a aceptar los resultados de las presidenciales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una “democracia” en el país.

La líder opositora venezolana María Corina Machado gesticula mientras se dirige a sus partidarios durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial en Caracas el 9 de enero de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
/ PEDRO MATTEY

Por su parte, y a los “héroes” que, aseguró, luchan por la “libertad” de su país, así como a “los líderes del mundo” que la apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre.

Al acto asistió el líder opositor venezolano y aliado de Machado, Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia de su país al asegurar que fue elegido en las presidenciales de 2024, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó la reelección de Maduro, un resultado que no ha sido reconocido por varios países.

Machado fue la séptima personalidad latinoamericana en recibir el galardón. El Comité Nobel noruego, con sede en Oslo, anunció en octubre que fue seleccionada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa el miércoles 10 de diciembre en Oslo, en ausencia de la galardonada, que está de camino pero no llegó a la ceremonia. (AFP)

