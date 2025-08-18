El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace un gesto mientras habla durante una marcha de juramentación de las fuerzas combatientes en Caracas el 7 de enero de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP)
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hace un gesto mientras habla durante una marcha de juramentación de las fuerzas combatientes en Caracas el 7 de enero de 2025.
Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante “amenazas” de Estados Unidos
Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante “amenazas” de Estados Unidos

Maduro anuncia despliegue de 4,5 millones de milicianos ante “amenazas” de Estados Unidos

El líder chavista anunció este lunes el despliegue de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

Las declaraciones se producen luego que la administración del presidente Donald Trump aumentara a 50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico.

MIRA AQUÍ: Cártel de los Soles: ¿Qué implica la orden de Trump para involucrar al ejército de Estados Unidos en combate a las mafias de la droga?

Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar “tareas” contra “la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias” de Estados Unidos contra Venezuela.

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Aunque evitó referirse abiertamente a la recompensa anunciada el 7 de agosto por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y al despliegue militar en aguas del mar Caribe, Maduro agradeció las expresiones de apoyo ante lo que tachó de “refrito podrido” de amenazas.

Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia”, celebró Maduro.

MÁS INFORMACIÓN: Maduro anuncia una “ofensiva especial” para fortalecer la seguridad interna en Venezuela

Maduro pidió a las bases políticas de su gobierno avanzar en la conformación de las milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas”.

¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”, dijo. “Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, remarcó Maduro.

