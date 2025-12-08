Escucha la noticia
Maduro anuncia metas para una Venezuela “pacífica” en 2026 en medio de presiones de EE.UU.Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes una serie de metas en distintas áreas para la construcción de lo que llamó una “patria pacífica y próspera” en 2026, en medio de las presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación sudamericana, visto por el Gobierno chavista como una “amenaza”.
En una reunión con autoridades de su Gobierno, el mandatario aseguró que hay “nuevas metas”, recogidas en lo que presentó como el ‘Plan 2026’, una de ellas enfocada en la que el chavismo denomina la “batalla comunicacional” y otra sobre la defensa del país.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: El político que cuestionó el triunfo de Maduro, fue acusado de “terrorismo” y murió en la cárcel más temida de Venezuela
“El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026, empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir (...) la construcción de la patria pacífica y próspera”, dijo Maduro, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Para el próximo año, el líder chavista anunció el fortalecimiento de estrategias para “la seguridad y la defensa del territorio y de la patria”, en lo que, aseguró, se ha “avanzado en estas últimas 23 semanas de amenazas”.
“Le doy gracias a Dios por habernos dado tanta fortaleza, tantas buenas ideas y este pueblo tan valiente que, en fusión perfecta popular-militar-policial, está garantizando que Venezuela esté soberanamente en paz”, expresó.
Por otra parte, Maduro mencionó la meta de “defender la verdad de Venezuela” dentro y fuera del país de “tantos fake news (noticias falsas), tantos ataques y tanta guerra psicológica”, para lo que propuso que haya “un poderoso equipo de formación y comunicación” en las 5.336 zonas registradas como “circuitos comunales”.
Además de estas dos, el jefe de Estado anunció otras cinco líneas de acción para 2026, en su mayoría relacionadas con el desarrollo de lo que llamó el “poder popular y comunal”.
“Tenemos que ser, a partir de hoy, (...) el Gobierno comunal de transición al socialismo con 5.336 salas de autogobierno comunal, vecinal y popular, ejerciendo acción diaria en todos los ámbitos de las políticas públicas, en todos los ámbitos de la necesidad de la sociedad venezolana”, afirmó.
MÁS INFORMACIÓN: Venezuela acusa a la CPI de guardar silencio sobre “masacres” en el Caribe y el Pacífico
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la “agresión contra la patria” les ha permitido “crear nuevas cosas”, así como “activar un plan de reorganización dinámica de la Milicia”, el componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) integrado por civiles.
El funcionario aseveró que la Milicia es “realmente el motor fundamental de la defensa integral de la patria”.
El sábado, el titular de Defensa afirmó que la Fuerza Armada está cada día “más que preparada” para dar una “respuesta contundente” a aquel que se “atreva a agredir” al país, en momentos en los que Caracas denuncia que Estados Unidos busca propiciar un cambio de régimen.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- El fiscal general de Honduras pide la “captura internacional” del expresidente Juan Orlando Hernández
- Rodrigo Paz dice que su Gobierno está “reconstruyendo” a Bolivia, al cumplir un mes en el poder
- Cuba: Sentencian a cadena perpetua al exministro de Economía Alejandro Gil por espionaje
- ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Consulta la efemérides del 8 de diciembre
- Miami elige el martes nuevo alcalde entre demócrata y exjefe migratorio apoyado por Trump
Contenido sugerido
Contenido GEC