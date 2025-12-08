Maduro anuncia metas para una Venezuela “pacífica” en 2026 en medio de presiones de EE.UU.

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes una serie de metas en distintas áreas para la construcción de lo que llamó una “patria pacífica y próspera” en 2026, en medio de las presiones de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de la nación sudamericana, visto por el Gobierno chavista como una “amenaza”.

En una reunión con autoridades de su Gobierno, el mandatario aseguró que hay “nuevas metas”, recogidas en lo que presentó como el ‘Plan 2026’, una de ellas enfocada en la que el chavismo denomina la “batalla comunicacional” y otra sobre la defensa del país.

“ El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026, empezó tempranero, porque todo lo que hagamos ahorita va a permitir (...) la construcción de la patria pacífica y próspera ”, dijo Maduro, cuyas declaraciones fueron transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Para el próximo año, el líder chavista anunció el fortalecimiento de estrategias para “la seguridad y la defensa del territorio y de la patria”, en lo que, aseguró, se ha “avanzado en estas últimas 23 semanas de amenazas”.

“Le doy gracias a Dios por habernos dado tanta fortaleza, tantas buenas ideas y este pueblo tan valiente que, en fusión perfecta popular-militar-policial, está garantizando que Venezuela esté soberanamente en paz”, expresó.

Por otra parte, Maduro mencionó la meta de “defender la verdad de Venezuela” dentro y fuera del país de “tantos fake news (noticias falsas), tantos ataques y tanta guerra psicológica”, para lo que propuso que haya “un poderoso equipo de formación y comunicación” en las 5.336 zonas registradas como “circuitos comunales”.

Además de estas dos, el jefe de Estado anunció otras cinco líneas de acción para 2026, en su mayoría relacionadas con el desarrollo de lo que llamó el “poder popular y comunal”.

“Tenemos que ser, a partir de hoy, (...) el Gobierno comunal de transición al socialismo con 5.336 salas de autogobierno comunal, vecinal y popular, ejerciendo acción diaria en todos los ámbitos de las políticas públicas, en todos los ámbitos de la necesidad de la sociedad venezolana”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la “agresión contra la patria” les ha permitido “crear nuevas cosas”, así como “activar un plan de reorganización dinámica de la Milicia”, el componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) integrado por civiles.

El funcionario aseveró que la Milicia es “realmente el motor fundamental de la defensa integral de la patria”.

El sábado, el titular de Defensa afirmó que la Fuerza Armada está cada día “más que preparada” para dar una “respuesta contundente” a aquel que se “atreva a agredir” al país, en momentos en los que Caracas denuncia que Estados Unidos busca propiciar un cambio de régimen.

