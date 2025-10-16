Maduro asegura que el alto mando está “más unido que nunca” en la defensa de Venezuela

Escucha la noticia
Maduro asegura que el alto mando está “más unido que nunca” en la defensa de VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este jueves que el alto mando político y militar de su país está “más unido que nunca” en la defensa de la patria, en un contexto marcado por el despliegue naval que mantiene Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de aguas venezolanas, lo que el chavismo denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” en la nación suramericana.
“Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias: hoy el alto mando político-militar de la revolución (chavismo) estamos más unidos y resteados que nunca en defender nuestra patria, imbéciles”, expresó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: EE.UU. ataca otro barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y hay sobrevivientes
Así mismo, el jefe de Estado venezolano indicó que 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la Milicia Bolivariana “como parte del sistema integral de defensa nacional”.
A su derecha estaba sentada la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien previamente publicó un mensaje en su canal de Telegram en el que calificó como falsa una nota del periódico Miami Herald sobre un supuesto ofrecimiento que ella le habría hecho a Washington de encabezar un Gobierno de transición sin Maduro.
La también ministra de Hidrocarburos aseguró que “la revolución bolivariana (el chavismo) cuenta con un alto mando político (y) militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”.
En otro mensaje, Rodríguez publicó una selfie en la que sonríe al lado del mandatario, y escribió: “Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de (Hugo) Chávez. No han podido ni podrán”.
TE PUEDE INTERESAR
- Trump bromea que tras ataques a botes cerca de Venezuela “ya nadie quiere entrar al agua”
- Venezuela: Maduro pondrá en marcha plan de defensa en 3 estados fronterizos con Colombia
- “No a los golpes de Estado dados por la CIA”, pide Maduro en medio de despliegue militar de EE.UU.
- Trump dice que “considera” atacar en tierra a cárteles de Venezuela
Contenido sugerido
Contenido GEC