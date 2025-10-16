Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Maduro asegura que el alto mando está "más unido que nunca" en la defensa de Venezuela
El presidente de Venezuela, , aseveró este jueves que el alto mando político y militar de su país está “más unido que nunca” en la defensa de la patria, en un contexto marcado por el , cerca de aguas venezolanas, lo que el chavismo denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen” en la nación suramericana.

“Les tengo malas noticias a los intrigantes, a los imperialistas y a todos sus medios, portales y agencias: hoy el alto mando político-militar de la revolución (chavismo) estamos más unidos y resteados que nunca en defender nuestra patria, imbéciles”, expresó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

EE.UU. ataca otro barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y hay sobrevivientes

Así mismo, el jefe de Estado venezolano indicó que 6,2 millones de ciudadanos están alistados en la “como parte del sistema integral de defensa nacional”.

A su derecha estaba sentada la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien previamente publicó un mensaje en su canal de Telegram en el que sobre un supuesto ofrecimiento que ella le habría hecho a Washington de encabezar un Gobierno de transición sin Maduro.

Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez en una imagen del el 24 de mayo de 2018 en la Asamblea Nacional de Venezuela. (Foto de Federico Parra / AFP).
La también ministra de Hidrocarburos aseguró que “la revolución bolivariana (el chavismo) cuenta con un alto mando político (y) militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo”.

En otro mensaje, Rodríguez publicó una selfie en la que sonríe al lado del mandatario, y escribió: “Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de (Hugo) Chávez. ”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)

