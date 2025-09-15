Maduro asegura que la primera ministra de Trinidad y Tobago “se volvió loca”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla durante una rueda de prensa, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
El presidente de Venezuela, , aseguró este lunes que la primera ministra de Trinidad y Tobago, , “se volvió loca”, al acusarla de tener planes de ataques contra el país petrolero, algo que negó la funcionaria el pasado viernes.

“Sencillamente, la primera ministra de Trinidad y Tobago se volvió loca, se volvió loca, amenazando que desde Trinidad y Tobago ella va a autorizar ataques contra Venezuela, declarándole casi la guerra a Venezuela, yo estoy seguro de que el pueblo de Trinidad y Tobago está en contra completamente, somos países vecinos”, sostuvo Maduro en una rueda de prensa en Caracas.

PUEDES VER: Trump, sobre la posibilidad de un ataque contra Venezuela: “Veremos qué pasa”

La semana pasada, el titular de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que en el reciente ataque de Estados Unidos contra una lancha en la que, según Washington, iban a bordo once presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua con drogas, quienes fallecieron.

“Ellos mismos (los funcionarios estadounidenses) admiten que asesinaron a unas personas, y tiene mucha responsabilidad la señora que gobierna Trinidad, muchísima responsabilidad, y condena ahora a muerte a cualquier pescador de Trinidad, de Tobago, de Venezuela, de cualquier isla que salga a pescar”, dijo el ministro en su programa semanal de televisión.

Fotografía de archivo de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar. Foto: EFE/ Andrea De Silva
Fotografía de archivo de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad Bissessar. Foto: EFE/ Andrea De Silva

Por su parte, la alabó recientemente el ataque a la lancha y abogó por eliminar “violentamente” a todos los narcotraficantes, y la aerolínea Caribbean Airlines suspendió sus rutas entre la isla y Venezuela durante todo el mes de septiembre.

El miércoles pasado, la mandataria informó que no buscará los cuerpos de los presuntos narcotraficantes atacados por EE.UU. y deportará a 200 presos venezolanos de sus cárceles.

