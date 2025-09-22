Nicolás Maduro asegura que “militares de América Latina” apoyan la defensa de Venezuela

Escucha la noticia
Nicolás Maduro asegura que “militares de América Latina” apoyan la defensa de VenezuelaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El líder chavista, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que “militares de América Latina y el Caribe” le han manifestado que apoyan la defensa de Venezuela, en un contexto en el que el mandatario denuncia una “amenaza militar” por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
“Sé y me consta, no puedo revelar fuentes ni secretos, que los militares de Sudamérica, sobre todo, apoyan a los militares de Venezuela y al pueblo de Venezuela para las que salgan. Lo sé, me han llegado poderosos mensajes de hombres de honor. Hasta ahí puedo decir”, afirmó en su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal VTV.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: “El precio será incalculable”: El ultimátum de Trump a Maduro y la carta que le envió el chavista para un “diálogo directo”
“Hombres de honor de América Latina y el Caribe, pero sobre todo de Sudamérica, y han dicho: ‘Si tocan a Venezuela nos tocan a todos’”, agregó Maduro.
El líder chavista también dijo que su país tiene más apoyo internacional que antes del inicio del despliegue naval de Estados Unidos, cuyo Gobierno, según dijo, mantiene “una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar” contra Venezuela.
La Administración de Donald Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe. También ha enviado cazas de última generación F-35B a Puerto Rico.
Washington acusa a Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, una afirmación que Caracas rechaza.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump sugiere dosificar las vacunas a los niños en varias etapas para reducir el autismo
- ¿Qué es la visa H-1B a la que Trump impuso una tarifa de US$ 100.000 y a quiénes afecta?
- México promete una “investigación exhaustiva” por la muerte de dos músicos colombianos
- Trump echa mano de rumores sobre el autismo: “en Cuba no tienen porque no tienen Tylenol”
- Presidente de Siria aspira a un acuerdo de seguridad con Israel que apacigüe tensiones
Contenido sugerido
Contenido GEC